El Batman y el Joker de Batman Beyond llegan a Fortnite y prometen el crossover más futurista de DC

Fortnite estaría a punto de sumar uno de los crossovers más esperados por los fans de DC. De acuerdo con algunas supuestas filtraciones que se hicieron recientemente, Batman Beyond y Joker Beyond llegarían al juego como nuevas skins, apostando por una versión futurista, oscura y estilizada de Gotham City. Hasta el momento, Epic Games aún no lo confirma, pero todo apunta a que su debut estaría ligado a algunas de las actualizaciones de Winterfest, la cual en definitiva es una de las temporadas más cargadas de colaboraciones del año.

Batman Beyond y Joker Beyond: el rumor que sacudió a Fortnite

El responsable de difundir esta supuesta filtración fue HYPEX, hay que tomar en cuenta que por ahora son meros rumores y especulaciones; sin embargo, es una de las fuentes más confiables dentro de la comunidad de Fortnite. De acuerdo con sus reportes, ambos personajes ya solo esperan su momento para salir a la luz, pues supuestamente estos ya existirían dentro de los archivos del juego, lo que sugiere que su llegada no está lejos.

Además, el datamining de la actualización de Winterfest 2025 refuerza la idea de que estas skins formarían parte de los contenidos especiales de fin de año, una época donde, cabe remarcar, Fortnite suele tirar la casa por la ventana.

¿Qué hace especial a Batman Beyond dentro de Fortnite para los gamers?

Batman Beyond no es el clásico Bruce Wayne. Se trata de una versión futurista del Caballero Oscuro, con un traje negro de estética sci-fi, líneas rojas brillantes y un diseño mucho más enfocado en lo tecnológico. En Fortnite, esto se traduciría en una de las skins de DC más visualmente distintas y estilizadas que hemos visto hasta ahora.

Por su parte, Joker Beyond, de acuerdo con lo que se ha revelado hasta ahora, mantendría esa vibra cyberpunk, con un enfoque más oscuro y agresivo del Príncipe Payaso del Crimen, alejándose del look tradicional que ya conocemos dentro del juego.

¿Qué incluirían las skins del crossover?

Aunque no se conocen absolutamente todos los detalles, se sabe que Fortnite tiene una fórmula habitual de trabajar estos lanzamientos, por lo que podríamos adivinar que las skins no llegarían solas. Los jugadores podrían esperar:



Mochilas temáticas

Picos o herramientas de recolección futuristas

Posibles planeadores con diseño cyberpunk

¿Cuándo llegarían Batman Beyond y Joker Beyond a Fortnite?

Al tratarse de una filtración, la información no está completa, lo que significa que por el momento se desconoce cuál sería la fecha de lanzamiento. Por ahora, todo indica que su lanzamiento podría darse durante Winterfest, aprovechando el ambiente festivo y la atención masiva de jugadores. De confirmarse, sería uno de los crossovers de DC más originales que ha tenido Fortnite.

¿Vas a conseguir las skins?

