Muere VoidOnly, a los 25 años, su último deseo era vivir lo suficiente para jugar GTA 6, ¿Qué le pasó y quién confirmó su fallecimiento?

Recientemente se dio a conocer la muerte de uno de los streamers y creadores de contenido más queridos de la actualidad, quien logró unir y conmover a toda la comunidad gamer tras haber hecho una petición a pocas semanas de morir: “Jugar el GTA VI”, siendo que este sufría una terrible enfermedad en los pulmones aunque había logrado tener un trasplante.

Te puede interesar: 4 tarjetas holográficas de Saja Boys para tu colección de KPop Demon Hunters

Fue su misma hermana quien confirmó la partida de Jerry Fort, cual era su verdadero nombre, siendo una de las personalidades más carismáticas dentro de las redes quien lamentablemente no pudo cumplir su última voluntad de poder jugar el Grand Theft Auto 6, título que saldrá este mes tras 13 años de espera.

¿Quién era VoidOnly?

VoidOnly era un creador de contenido quien en redes como TikTok logró reunir a más de 219 mil seguidores aunque fue uno de sus videos el que logró conectar con millones de personas en donde expresaba sus deseos de poder jugar el GTA VI, donde incluso llegó a mencionar a Rockstar Games y sus retrasos.

Aunque el joven de 25 años era consciente de su condición, esperaba poder jugar el que por muchos es considerado como el juego más grande de todos los tiempos debido al desarrollo que ha tenido, aunque el joven se quedó a unos cuántos días de poder probar el GTA VI, ya que este se estrena el próximo jueves 19 de noviembre.

¿De qué murió el creador de contenido VoidOnly?

VoidOnly documentó a través de redes su proceso contra la fuerte lucha que enfrentó contra una grave enfermedad pulmonar intersticial que padecía desde los 17 años e incluso, Jerry había recibido un trasplante de pulmones el pasado mes de septiembre.

Lamentablemente una se confirmó que el pasado 29 de octubre falleció debido a complicaciones de la operación que derivaron en infecciones, mismas que deterioraron su estado a pocas semanas de poder cumplir su sueño, e incluso algunos de sus seguidores se han pronunciado contra Rockstar Games por no haber ayudado al joven a cumplir su sueño.