7 consejos para sobrevivir a la preventa de GTA 6 este 25 de junio, tanto para formatos físicos como digitales

¡Está pasando! Después de miles de rumores de nuevos retrasos, de más de una década de espera desde la salida de GTA 5, por fin tendremos acceso a la preventa de lo que puede considerarse el juego más esperado de la historia: GTA 6, de la mano de Rockstar Games, preventa que fue anunciada la semana pasada para suceder este jueves 25 de junio del 2026, evento que no solo romperá el internet si no también las tiendas físicas en donde podrá apartarse el videojuego.

Y si tú eres uno de esos que en cuanto se lance la preventa irá a gastar varios pesos, te dejamos una lista de todo lo que debes tomar en cuenta para sobrevivir a este caótico día y que, sobre todo, no sufras de ninguna estafa provocada por el hype.

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Consejos para sobrevivir a la preventa de GTA 6

Más vale que te prepares porque la preventa del GTA 6 será toda una masacre, seguramente se caerán las tiendas online de PlayStation y XBox, y probablemente las filas para pagar el juego en físico se presentarán desde muy muy temprano.



Revisa los distribuidores autorizados antes de ir a una tienda física: Tristemente habrá casos de personas que hayan apartado el juego en físico y no recibirán nada, siendo víctimas de estafa debido a la alta demanda que habrá a partir del 25 de junio, por lo que es mejor que antes de que llegue la fecha te asegures de ir a una tienda oficial del material de Rockstar. Sigue las redes sociales oficiales de Rockstar Games: Las fake news, los enlaces trampa y demás ya están al por mayor, así que te sugerimos mejor seguir redes sociales oficiales para que, si hay alguna novedad respecto a la preventa y próxima venta general, puedas enterarte sin retrasos y sin noticias falsas. Asegúrate de tener una conexión estable a internet: Si vas a comprar la preventa digital asegúrate de que ningún vecino tenga acceso a tu red WiFi para que no sufras ninguna retención de cargos y que después esta no se procese correctamente. Ten a la mano tu acceso a la plataforma de XBox y PlayStation: El alto tráfico y la alta demanda al servidor de cada una de las consolas podrían hacer que entre los colapsos del sistema te saque de tu sesión, y si no te acuerdas de tu mail, nombre de usuario y contraseña tardarás muchísimo más en poder hacer la transacción por el videojuego. Sé paciente: Recuerda que estás a punto de comprar el juego más esperado de la historia de los videojuegos, sí habrá alta demanda, tanto en formato físico como en digital, y los procesos pueden ser mucho más lentos de lo normal, no desesperes y prepara bien tu bolsillo. No accedas a links que prometan acceso anticipado: Podrías ser víctima de phishing, no des click a ligas en redes sociales, ni si te llegan a tu correo, revisa detenidamente todo antes de acceder, recuerda que es muy común que personas con intenciones maliciosas se hagan pasar por grandes empresas y este podría ser un momento perfecto para que suceda. Prepara tu cartera: Si bien no está confirmado el precio oficial de venta ni ninguna de las posibles ediciones que podremos tener ese día, pero se espera que el costo sea de entre $1,700 hasta $2,500, dependiendo también de si quieres comprar la versión normal del videojuego o alguna deluxe.

¿Cuándo se podrá jugar GTA 6?

El 19 de noviembre del 2026 será liberado oficialmente el juego completo de GTA 6, recuerda que la preventa no significa que podrás jugarlo antes solo que asegurarás tu copia física o digital.