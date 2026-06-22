GTA 6 podría romper récords: Filtran posible costo en sus distintas versiones y abre debate en fans

En las últimas horas, una supuesta filtración ha puesto al nuevo GTA 6 en el centro de los reflectores, pues de acuerdo con lo que se ha comenzado a viralizar, la edición estándar tendría un costo de 89.99 euros, lo que ha comenzado a abrir el debate entre los jugadores tras sus constantes retrasos y la supuesta filtración de todos los costos.

Ahora lee: ¿GTA 6 sufrirá otro retraso? Fans entran en pánico por IMPORTANTE detalle en la web oficial de Rockstar Games;

¿Qué se sabe sobre la supuesta filtración de precios del nuevo GTA?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la supuesta filtración ocurriría por parte de FNAC, una de las tiendas más importantes del género en Portugal y Europa, quien por accidente habría revelado el costo del GTA 6, señalando que la versión base tendría un costo de 89.99 euros, mientras que versiones especializadas rondarían los 199.99 euros. (Entre 1786 y 3970 pesos mexicanos). Por lo que se espera que en Europa el costo del GTA se vea de la siguiente manera:



Edición estándar: 89.99 euros.

Edición deluxe: 109.99 euros.

Edición premium: 129.99 euros.

Edición coleccionista: 199.99 euros.

Es importante señalar que las especulaciones comenzaron después de que la tienda minorista compartiera páginas con productos que se creen relacionados con el Grand Theft Auto VI, con títulos como RS1, RS4 y RS5, lo que abrió especulaciones sobre supuestos marcadores de posición para la versión de PS5 del título de mundo abierto.

"90 dólares"



Porque se habrían filtrado los precios del GTA VI:



- Edición Estándar: €89.99

- Edición Deluxe: €109.99

- Edición Premium: €129.99

- Edición Coleccionista: €199.99pic.twitter.com/4uAkDFBREv — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 22, 2026

La diferencia de costos entre Europa y Estados Unidos (México)

Es importante señalar que dentro del mercado gamer no siempre existe una tasa de conversión de 1:1, esto debido a que en países europeos los productos suelen ser más caros debido al IVA, por lo que será solo cuestión de tiempo conocer el costo final de uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos.