‘El GTA en anime': ¿De qué trata el videojuego Ananta?

El pasado 22 de septiembre, en el del Toki Game Show, el estudio Naked Rain presentó Ananta, el cual ha sido calificado como el Grand Theft Auto (GTA) del anime. En el tráiler se puede ver que los personajes podrán pasear alrededor del mapa en automóviles, cumpliendo misiones que incluyen persecuciones, peleas con varios enemigos, enfrentamientos armados y lo que parece ser un sistema de arresto.

Algunos especialistas en videojuegos consideran que este nuevo título rescata el estilo de combate de Sleeping Dogs, uno de los sandbox más populares de la generación de PS3 y Xbox 360. También vemos al protagonista surcar los cielos de edificio en edificio enganchándose cual Peter Parker en Marvel’s Spider-Man.

Ananta llegará a PC a través de su propio launcher, así como a PlayStation 5, PlayStation 4, iOS y Android. Se prevé que en las semanas siguientes se anunciarán otras plataformas. El prerregistro global para adquirir una copia ya está abierto en el sitio web.

¿Cuándo se estrenará GTA 6?

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI es, sin duda, uno de los eventos más esperados en el mundo de los videojuegos. Desde la última entrega de la serie en 2013, los fanáticos han estado ansiosos por conocer más detalles sobre la próxima aventura en el universo de GTA.

De acuerdo con Rockstar, el videojuego llegará el26 de mayo de 2026. Inicialmente estaba previsto para finales de 2025, pero se retrasó unos meses con el objetivo de pulir detalles y garantizar la calidad que caracteriza a la franquicia.

La historia presentará a Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja tanto en lo personal como en lo criminal. El relato parece mezclar crimen organizado, traiciones y una narrativa marcada por la dualidad de sus protagonistas.

