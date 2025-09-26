¡Francis visitará México! Christopher Masterson, actor de Malcolm el de en Medio, estará en la DesertCon

Frankie Muniz, el querido Malcolm, ya estuvo presente en tierras aztecas en abril del 2025, y ahora para promocionar el reboot de Malcolm el de en Medio se ha anunciado que Christopher Masterson, Francis, también visitará México ahora como parte de la DesertCon 2026 en su edición para el área de Monterrey.

Christopher Masterson en la DesertCon 2026: fecha, costos y fanmeeting

El 18 y 19 de abril del 2026 se llevará a cabo la DesertCon en Monterrey, Nuevo León, y recientemente anunciaron que tendrían a un invitado de talla internacional: Francis de Malcolm el de en Medio, quien estará en la sultana del norte el domingo 19 de abril. Este evento se llevará a cabo en la Nave Lewis dentro del Parque Fundidora, y al tratarse de uno de los invitados más grandes de la Desert las interacciones con los fans tendrán un costo.



- $1,199, no incluye entrada al evento; selfie tomada con tu propio celular. Autógrafo - $1,299, no incluye entrada al evento; autógrafo en foto impresa que se te proporcionará o en artículos personales (funkos, pósters, figuras, etc.)

También se anunció que Justin Berfield vendrá a la DesertCon solo que a la edición de Hermosillo este 08 de noviembre del 2025, si quieres conocer más detalles solo da click aquí.

¿Cuánto cuestan las entradas para la DesertCon 2026 en Monterrey?

Para poder entrar a la DesertCon 2026 tienes diferentes entradas que puedes adquirir desde ya:



- $499, entrada al evento con prioridad dorada (acceso preferencial en filas de entrada e invitados). Entrada Dorada - $999, entrada al evento con prioridad dorada (acceso preferencial en filas de entrada e invitados); lanyard exclusivo.

¿Qué otros invitados habrá en la DesertCon 2026?

Además de Christopher Masterson la DesertCon 2026 tendrá otros invitados de talla internacional, entre los cuales se encuentran confirmados:



Giancarlo Esposito

Tyler Hoechlin

Y también estarán los queridos actores de doblaje:

