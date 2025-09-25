El mes está por terminar y por eso en Azteca 7 tenemos las mejores películas este 27 y 28 de septiembre de 2025 para disfrutar gratis

Este mes se nos fue rapidísimo y por eso en Azteca 7 tenemos todo lo que necesitas para no salir de casa y disfrutar de lo mejor del cine en la comodidad del hogar. Aquí te presentamos las películas que podrás disfrutar este 27 y 28 de septiembre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 27 y 28 de septiembre de 2025 en Azteca 7?

Este fin de semana te esperan lo mejor del cine de acción para el sábado, así como una serie de películas de superhéroes llenas de acción para disfrutar el domingo, con tu botana favorita.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 27 de septiembre de 2025

Película: Halcón - 2:00 PM

Lincoln Hawk es un camionero que lo único que desea es pasar tiempo con su hijo, a quien abandonó doce años atrás para ser custodiado por su esposa. Ahora debe participar en luchas para recuperar el amor de su hijo, que está en una academia militar. Este filme es protagonizado por Sylvester Stallone.

Película: Asalto al tren Pelham - 4:00 PM

Walter Garber, supervisor del metro de Nueva York, tiene que afrontar el caos provocado por el secuestro de un vagón por una banda armada. La banda amenaza con ejecutar a los pasajeros si, en el plazo de una hora, no se les paga un alto rescate. Garber utilizará sus conocimientos del sistema subterráneo para intentar salvar a los rehenes.

Película: Imparable - 6:15 PM

Un experimentado ingeniero de ferrocarriles está a punto de ser despedido de su empresa. La situación cambia cuando un tren empieza a saltarse estaciones a toda velocidad poniendo en peligro la vida de miles de personas.

Película: Riesgo bajo Cero - 8:30 PM

Un conductor, especializado en terrenos helados, comanda la misión de rescate de los trabajadores que quedaron atrapados en una mina de diamantes al norte de Canadá. Además del peligro del deshielo, existe otro riesgo con el que él no contaba.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 28 de septiembre de 2025

Película: Paranorman - 12:45 PM

Cuando el pequeño pueblo en el que vive Norman se ve asediado por los zombis, sus habitantes solo pueden recurrir al incomprendido Norman, que sabe hablar con los muertos. Pero este joven ‘susurrador’ de fantasmas verá sus actividades paranormales propulsadas hasta límites de otro mundo.

Película: Iron Man 2 - 2:45 PM

Prepárate para disfrutar la segunda película de uno de los héroes favoritos del MCU. Con el mundo ahora consciente de que él es Iron Man, el millonario inventor Tony Stark debe forjar nuevas alianzas y enfrentarse a un nuevo y poderoso enemigo.

Película: Los Vengadores - 5:30 PM

Cuando un enemigo inesperado surge como una gran amenaza para la seguridad mundial, Nick Fury, director de la Agencia SHIELD, decide reclutar a un equipo para salvar al mundo de un desastre casi seguro. Adaptación del cómic de Marvel “Los Vengadores”, el legendario grupo de superhéroes formado por Ironman, Hulk, Thor y el Capitán América, entre otros.

Película: Eternos - 8:45 PM

Los Eternos son una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años. Aunque nunca han intervenido, ahora una amenaza se cierne sobre la humanidad.

