¡Ya se estrenó! Esto dice la crítica sobre la nueva miniserie Marvel Zombies

La espera ha terminado, por fin llegó el apocalipsis zombie al universo de Marvel. Tras el éxito del episodio de “What If…?”, que mostró a los héroes del MCU convertidos en muertos vivientes, Marvel Studios decidió poner en marcha la miniserie animada Marvel Zombies. Finalmente, ya está disponible en Disney+ y la producción ya había prometido ofrecer una visión más sangrienta y oscura de este universo alternativo. ¿Lo consiguieron? Si lo quieres descubrir, traemos para ti lo que opinó la crítica de este estreno.

¿De qué trata Marvel Zombies y cuántos episodios tiene?

Creada por Zeb Wells y Bryan Andrews, la miniserie se ambienta en un mundo postapocalíptico donde un grupo de sobrevivientes lucha contra una plaga que convirtió a los Vengadores en zombies. Esta cuenta con solo cuatro episodios de poco más de 30 minutos cada uno y desde el principio la serie prometió intensidad y acción sin descanso.

El elenco de voces incluye las voces originales de figuras importantes dentro del MCU como Elizabeth Olsen, Florence Pugh, David Harbour, Paul Rudd, Simu Liu, Iman Vellani y Hailee Steinfeld, entre otros.

¿Qué dice la crítica especializada?

Antes de comenzar, tienes que conocer la puntuación que obtuvo en Rotten Tomatoes, la cual resulta estar bastante dividida. Para empezar, la serie tiene un 67 % de aprobación por parte de la crítica y un 82 % del público general.

Lo bueno

Por un lado, Jesse Schedeen (IGN) celebró que la serie “hace lo que el MCU no ha logrado últimamente” y destacó su final épico, muy al estilo de “Avengers: Endgame”. Desde Bloody Disgusting, Daniel Kurland la calificó como “un éxito sangriento y hermoso” que combina superhéroes y el característico horror extremo de una historia plagada de zombies.

Lo malo

Desafortunadamente, nada es perfecto. Discussing Film y Collider, creen que Marvel Zombies desaprovecha su potencial y se siente acelerada, como si quisieran contar mucho en poco tiempo, con un final decepcionante. Rendy Jones (Rogerebert.com) la definió como “una aventura de terror poco desarrollada que no se atreve a arriesgarse”.

¿Vale la pena verla?

Lo mejor es no dejarse llevar por lo que dice la crítica u otras personas y crear tus propias opiniones. Si tienes ganas de verla, hazlo sin dudar. Ahora, que si quieres escuchar a la crítica y a los fans, la verdad es que las opiniones están tan divididas que solo tú tienes la última palabra.

