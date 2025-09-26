Baywatch, la serie clásica de los 90’s, tendrá un reboot en 2026; esto se sabe

La serie que llevo al estrellato a David Hasselhoff y Pamela Anderson, “Baywatch”, regresará a la pantalla chica luego del fracaso de la película que se estrenó en 2017 y que fue protagonizada por Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘The Rock’, Zac Efron y Alexandra Daddario, misma que contó con la aprobación de sólo el 17 por ciento de la crítica, según Rotten Tomatoes.

La cadena Fox anunció que ha ordenado 12 episodios de la franquicia, los cuales se estrenarán entre 2026 y 2027, en alianza con Fremantle, empresa que posee los derechos del título original.

¿Qué se puede esperar del reboot de Baywatch?

La producción estará liderada por Matt Nix, creador de Burn Notice y True Lies, quien fungirá como showrunner y productor ejecutivo. También se suman a la producción los creadores originales de “Baywatch”, Michael Berk, Greg Bonann y Doug Schwartz, junto con Dante Di Loreto.

“En su primera temporada, ‘Baywatch’ definió toda una era en la vida playera y elevó a los socorristas a la categoría de íconos. Ahora, con nuestros socios en Fremantle, este gigante televisivo está listo para un regreso moderno”, declaró Michael Thorn, presidente de Fox Television Network.

“Juntos, llevarán el sueño californiano a toda una nueva generación de fans con historias innovadoras, estrellas emergentes y todo el espectáculo que hizo de la franquicia ‘Baywatch’ una sensación mundial”.

Por su parte, Christian Vesper, CEO de drama global de Fremantle, reconoció que “Baywatch siempre ha sido un activo preciado dentro del portafolio de la empresa y continúa siendo una de las series más icónicas de la historia de la televisión a nivel mundial”.

En su apogeo, “Baywatch” fue la serie más vista del mundo, transmitiéndose en más de 200 países. Pese a ello, no ganó premios importantes, pero acumuló algunas nominaciones y reconocimientos menores, especialmente en los Young Artist Awards.