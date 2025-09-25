Lanza figuras de Chucky edición limitada: precios, rarezas y dónde conseguirlas

La fiebre por los coleccionables no se detiene, y Pop Mart, la marca que trajo a los icónicos Labubu, acaba de encender el hype entre fans del terror y coleccionistas. En vísperas de Halloween, la compañía lanzó una colección exclusiva Chucky Franchise Series Figures: un set que mezcla el terror del muñeco diabólico con la estética de “juguetito” más adorable que existe. Si te interesa, aquí tenemos todos los detalles.

¿Qué incluye la colección de Chucky de Pop Mart?

La serie cuenta con 10 figuras diferentes, cada una más adorable que la anterior. Entre las favoritas se encuentran el Chucky en su versión clásica dentro de la caja, Chucky en llamas, Tiffany y Glen, el hijo del muñeco asesino más aterrador del cine.

Las figuras no son muy grandes, cada pieza mide entre 7 y 10 cm y vienen en un empaque inspirado en la caja original del muñeco, Child’s Play. Si te interesa adquirir la colección, cada uno tiene un precio de $19.99 dólares (aprox. 379 pesos mexicanos).

Como es costumbre en estas figuras de colección, hay piezas sorpresa que son raras y difíciles de conseguir. La colección de Chucky no es diferente, pues cuenta con una que tiene la probabilidad de aparición de apenas 1 entre 108. Un hallazgo así puede disparar su valor en reventa hasta multiplicarlo por diez en cuestión de días.

Chucky, nostalgia y cultura pop

Lo que hace únicas a estas figuras es la combinación de nostalgia, exclusividad y cultura pop. Chucky es uno de los personajes más emblemáticos del terror y, aunque aterró a muchos en la infancia, se ha convertido en un icono para muchas generaciones.

Hay que reconocer que con esta unión entre Pop Mart y Chucky, se logró un cóctel irresistible: terror + ternura + exclusividad. Un combo que ya convirtió a esta colección en uno de los lanzamientos más codiciados del año.

¿Conseguirás el tuyo?

