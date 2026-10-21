Electronic Arts confirma el cierre de BioWare y cancela el próximo Mass Effect; recortará cerca de 400 empleos

Los fanáticos de los videojuegos despertaron con la noticia de que una de las creadoras más importantes desaparecerá. La información que circulaba en horas anteriores como rumor, fue confirmada por la propia productora, pues BioWare mandó un comunicado donde lamentaba indicarle a sus seguidores que cerrarán sus actividades. Además, se indica que esto se debe a un recorte de personal de parte de Electronic Arts.

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¿Por qué EA acabará con el trabajo de BioWare?

Los fanáticos no creen los rumores que se convirtieron en verdad alrededor de una productora que ha dejado excelentes títulos. Sin embargo, según los reportes extraoficiales de sitios como Bloomberg, hubo cerca de 400 despidos en Electronic Arts, donde 50 de ellos habrían sido en BioWare. Ante eso, no hay manera de continuar y por ello anunciaron su cierre definitivo.

Ante eso, los comentarios no se hicieron esperar contra EA, pues ellos seguirán en el trabajo con diferentes títulos, los cuales se enfocan en sus juegos deportivos. Sin embargo, el propio Electronic Arts no ha indicado absolutamente nada alrededor de esta crisis que ya se había vaticinado en meses pasados.

Y es que una de las franquicias más importantes como lo es Mass Effect, brindó su último adelanto en abril de este año. Sin embargo, se indicó entre los rumores que tenía problemas para seguir adelante, pues ese último dicho sobre el videojuego fue de un Productor Ejecutivo de BioWare… diciendo que estaba trabajando y por eso no habían indicado nada de los avances.

¿Hay alguna franquicia de BioWare que siga en pie?

No, la ya anunciada nueva entrega de Mass Effect 5 también se confirmó como cancelada. Dicha situación se comentó junto con el aviso de cierre de BioWare hace unas horas. Con esto, se resalta que Electronic Arts seguirá con sus videojuegos relacionados a los deportes y sus grandes apuesta con los productos de Disney (Star Wars Jedi 3, Star Wars Battlefront 3 y Marvel’s Iron Man), con Apex Legend y Battlefield.