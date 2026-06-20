Muere Claude Guillemot, cofundador de Ubisoft, en TERRIBLE accidente aéreo

La industria gamer se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de una de las figuras más importantes dentro del medio de los videojuegos, esto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Claude Guillemot, reconocido cofundador de la empresa multinacional francesa Ubisoft, la cual fue fundada en 1986 y es reconocida por ser una de las desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos más grandes y con gran impacto en todo el mundo. De acuerdo con los primeros reportes se sabe que el empresario de 69 años perdió la vida en un accidente aéreo en Francia.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Claude Guillemot?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer Claude Guillemot falleció el pasado viernes 19 de junio en "La Baule", una pequeña ciudad de la costa atlántica francesa. Según lo reportan fuentes cercanas al caso, el empresario se encontraba piloteando la avioneta, de tipo Cessna 421, misma que le paertenecía, cuando lamentablemente se estrelló en un campo de trigo. Por otro lado, según Fracnk Louvrier; alcalde de "La Baule" compartió que la avioneta se encontraba haciendo maniobras de aterrizaje y según testimonios de peronas que presenciarion los hechos, la avioneta giró e inmediatamente cayó.

Ubisoft co-founder Claude Guillemot passed away yesterday in a plane crash in Le Bale in Western France. pic.twitter.com/evcKrpxqIN — The Game Awards (@thegameawards) June 20, 2026

¿Quién era Claude Guillemot?

Claude Guillemot fue reconocido por haber creado, junto a su cuatro hermanos (Christian, Gérard, Michael e Yves), la reconocida compañía Ubisoft. Esudió Economía en la Universidad de Rennes y mantuvo un interés por temas de software y equipos informáticos, fue por esa razón que junto a sus hermanos creó una empresa de venta por correspondencia, sin embargo con el tiempo esta fue teniendo un gran desarrollo hasta llegar a distribuir videojuegos y fue hasta 1986 que se fundó Ubisoft, empresa que cuenta con unaplio catalogo de videojuegos, mismos que han alcanzado no solo un gran éxito sino con el que muchos gamers se han encariñado debido a la gran programación con la que fueron creados; algunos de ellos son Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's, Just Dance, Prince of Persia, Rayman, Watch Dogs, Star Wars Outlaws, The Crew, Avatar: Frontiers of Pandora, solo por mencionar algunos.

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