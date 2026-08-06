OFICIAL: Fecha y hora de lanzamiento de “GTA 6: Vistazo Extendido”, hora de transmisión en México y cuándo podrá verse GRATIS en YouTube

GTA 6 es uno de los videojuegos más esperados; después de varios retrasos, finalmente se podrá ver un vistazo extendido, estará disponible desde el 27 de agosto a las 3 de la tarde (hora del este), proporcionando 7 minutos de contenido. Sin embargo, en México ya podrá verse desde la 1 de la tarde.

Inicialmente, se realizará en plataforma de streaming, para después poder verlo desde la página de YouTube en el canal de Rockstar Games, permitiendo que los internautas lo vean gratis 6 horas después de su lanzamiento; aproximadamente estaría disponible desde las 7 de la noche en el país, considerando su hora de estreno.

¿Cuándo va a salir GTA 6 en México?

Al darse a conocer el nuevo vistazo extendido de GTA 6, los gamers están ansiosos por disfrutar del gran videojuego. Desde el 25 de junio ya se encontraba disponible para poder apartarlo, donde los internautas buscaban ser los primeros en disfrutarlo al estrenarse.

En México, se espera que ya esté disponible hasta el 19 de noviembre del 2026, pero la fecha límite para hacer el proceso de apartado será hasta el 15 de noviembre, así que no lo hagas al último minuto para que no te lo pierdas.

Hasta el momento, las plataformas que han confirmado su venta son Xbox Series y PlayStation 5; sin embargo, para PC no se ha confirmado su lanzamiento, además de que no estará disponible para PS4.

¿Cuánto costará GTA 6 en México?

Para Xbox contará con dos versiones; el estándar, que incluye el juego y el complemento de Pack Vintage Vice City, con un costo de mil 499 pesos; por otro lado, van a tener la "Ultimate edition", que igualmente tendrá el juego y los complementos de Pack Vintage Vice City y Ultimate Edition Upgrade en mil 879 pesos.

Por otro lado, en PS5, igualmente contará con la versión estándar del GT6 con los mismos beneficios en 79.99 dólares, y el 'Ultimate edition' en 99.99 dólares; a ambos se les aplica un mes de GTA+.