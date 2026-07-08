¿Quieres un mes de GTA + y dinero en GTA 6 gratis? Así puedes conseguirlo de manera oficial desde Rockstar

Los fans de GTA 6 no paran de especular sobre la llegada del videojuego, pues recientemente Rockstar Games anunció una promoción especial para quienes reserven cualquier edición de Grand Theft Auto VI en PlayStation Store o Microsoft Store. Los jugadores recibirán una membresía especial, además de 500 mil GTA$. Anuncio que ha dado mucho de qué hablar dentro de la conversación digital.

Ahora lee: ¿GTA 6 sufrirá otro retraso? Fans entran en pánico por IMPORTANTE detalle en la web oficial de Rockstar Games; esto sabemos hasta ahora.

¿Cómo obtener dinero gratis para el nuevo GTA 6?

De manera oficial, Rockstar Games confirmó una promoción especial para quienes deseen reservar cualquier edición de Grand Theft Auto VI en PlayStation Store o Microsoft Store, dejando fuera por ahora otras plataformas. Dicha promoción contempla regalar al usuario un mes gratuito de GTA+, 500 mil GTA$ para GTA Online, acceso a Shark Cards con bonificaciones, vehículos exclusivos, descuentos y una selección de títulos clásicos de Rockstar.

Es importante señalar que dicha promoción tiene diversas restricciones, pues para acceder al beneficio será necesario activarse antes de la fecha límite (la oferta termina el 19 de noviembre de 2026). Y será por medio de un correo electrónico que podrás canjear las recetas. Rockstar Games advierte que la suscripción a GTA+ no es transferible y solo se puede canjear en la cuenta utilizada para preordenar el juego.

¿Cuáles son los aspectos a tomar en cuenta para obtener la recompensa?

Para obtener el beneficio, debes reservar una copa del jugo antes del 19 de noviembre del 2026.

Los beneficios deberán ser canjeados antes del 31 de marzo del 2027.

Al momento de adquirir la promoción, recibirás: El juego Full Edition, el Pack Vintage Vice City y 500 mil GTA$

Es IMPORTANTE tomar en cuenta que la suscripción estará activa y se renovará de manera automática hasta que se cancele.