¡Terminó la espera! GTA 6 ya tiene fecha de preventa, portada oficial y nuevos detalles de su historia

Por fin se terminó la incertidumbre y comienza la cuenta regresiva, pues Grand Theft Auto VI acaba de dar un paso importante. Así es, finalmente, Rockstar Games confirmó que la preventa para el esperado videojuego será el próximo 25 de junio. Sin duda, esta era una de las noticias más esperadas y la que más rumores tuvo, pues la expectativa de los fans era grande. Además, esto confirma que el lanzamiento del GTA 6 queda programado para el 26 de noviembre de 2026, como se tenía planeado. Pero espera, porque las sorpresas no acaban ahí, ya que la compañía también decidió presentar la portada oficial del juego y compartir detalles de la historia que será protagonizada por Jason Duval y Lucia Caminos, quienes serán el centro de una nueva aventura criminal en Vice City.

También te puede interesar: Jason y Lucía: Así podría ser la historia de los protagonistas de GTA 6

¿Cuándo inicia la preventa de GTA 6?

Esta vez es definitivo y fue confirmado en un video de presentación de Rockstar Games, donde, además de mostrar la nueva portada, especifica que la preventa del GTA 6 inicia el 25 de junio. Cabe mencionar que la preventa estará disponible inicialmente en las tiendas digitales de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, además de algunos distribuidores seleccionados. Se piensa que la preventa será una verdadera locura, por lo que muchos analistas consideran que Grand Theft Auto VI podría romper récords de preventa en la industria de los videojuegos.

Rockstar presenta la portada oficial de GTA 6

Por si fuera poco, Rockstar presentó junto a la preventa la nueva imagen promocional del juego. Esta emocionó a los fans, pues mantiene la esencia clásica de la franquicia mientras presenta el nuevo estilo visual de Vice City.

|Rockstar Games

¿De qué tratará la historia de GTA 6?

Rockstar también compartió nuevos detalles sobre la sinopsis oficial. La historia del GTA 6 seguirá a Jason y Lucia mientras intentan sobrevivir en una Vice City moderna marcada por el crimen, la corrupción y una conspiración que amenaza con sacudir toda la región Leonida. Esto les hará depender el uno del otro si es que quieren salir con vida de ahí.

¿Estás listo para lo que se viene?

