¡Última oportunidad! Se confirmó que estos sets de LEGO de Mario y Animal Crossing están a punto de DESAPARECER en tiendas

Si eres fanático de Nintendo y los videojuegos, esta es tu última oportunidad para conseguir alguno de los sets de Super Mario, Animal Crossing y Sonic, pues están a punto de salir del catálogo de LEGO. Antes de que termine este 2026, la compañía decidió revelar que retirará varios productos de las colaboraciones que ha hecho con Nintendo. Dicho de otra forma. Dentro de unos meses ya no los podrás conseguir, pues los quitarán de los stands de las tiendas y lo dejarán de producir, por lo que será aún más difícil que los puedas conseguir después. Estos son Los sets que desaparecerán:



Adventures with Interactive LEGO Luigi

Adventures with Interactive LEGO Peach

Interactive LEGO Mario & Standard Kart y Mario Kart – Shy Guy & P-Wing

– Stargazing with Celeste

Blathers’s Museum Collection

Creative Houses: Seasons of Fun

Goldie’s Cosy House

Sonic’s Campfire Clash

Cyclone vs. Metal Sonic

Knuckles vs. Dr. Eggman Egg Crusher Mech

Egg Crusher Mech Team Sonic Command Truck

Sonic: Speedster Lightning

Silver’s Car vs. Knuckles’ Monster Truck

|LEGO/Nintendo

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¿Por qué LEGO retira sus sets?

Realmente, el que LEGO tome este tipo de decisiones no es algo nuevo. Esta práctica es algo habitual de la marca para poder dar paso a nuevas piezas. De alguna forma, esto quiere decir que pronto tendrán más y más cosas nuevas. Ojo, esto no significa que los nuevos productos de LEGO tengan que ver con los productos retirados.

Las colaboraciones más recientes de LEGO

Algunos de los sets más recientes de LEGO han tenido algo que ver con Pokémon, One Piece, Dragon Ball, entre otras franquicias. Esto deja en claro que la marca constantemente se encuentra renovándose, por lo que necesitan dejar de producir algunos sets para poder ofrecer nuevos modelos a los fanáticos.

¿Qué sets te faltan en tu colección?