¿Ya es OFICIAL? One Piece estaría por llegar a Fortnite de acuerdo a insiders, ¿cuándo podría llegar el anime al videojuego colaborativo?

Se reavivan los rumores de que próximamente podríamos ver una colaboración entre One Piece y Fortnite este año. De acuerdo con la información filtrada por presuntos dataminers, el anime tiene una actualización preparada para una nueva actualización de Rocket League, el título que comparte ecosistema de colaboraciones con el Battle Royale de Epic Games. Supuestamente, los insiders han desvelado que el 1 de noviembre Epic Games y Toei Animation comenzarían a revelar cosas para el estreno.

También te puede interesar: The Batman: Parte II será muy diferente a la primera, según Robert Pattinson

¿Por qué dicen que One Piece llegará a Fortnite?

Hasta el momento, la pista más fuerte de este rumor proviene de Rocket League. El dataminer SamLeakss aseguró haber localizado contenido relacionado con One Piece. Por si fuera poco, afirma que ha encontrado el Rocket League. El dataminer SamLeakss aseguró haber localizado el famoso mensaje de Gol D. Roger que da inicio a la aventura por el tesoro One Piece.

¿Por qué encontrar esto en Rocket League es una pista?

A lo largo de la historia de Epic Games, Fortnite y Rocket League, al pertenecer “al mismo universo”, han compartido anteriormente contenido y colaboraciones. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que muchas veces encontrar referencias en el juego no equivale a una nueva temporada en Fortnite.

¿Cuándo llegaría One Piece a Fortnite?

Como todo forma parte de un rumor, no hay fecha precisa de nada. Sin embargo, los insiders insisten en asegurar que el crossover podría comenzar el 1 de noviembre de 2026, justo después del supuesto cierre de la Temporada 4 del Capítulo 7, previsto para el 31 de octubre.

¿Qué personajes de One Piece podrían aparecer?

Aunque todo se trata de un rumor, los fans ya están emocionados, pues todo apunta a que, de llegar a ser cierta la colaboración, tendríamos personajes como Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Sanji y Usopp como skins o cosméticos.

También se dice que podrían llegar accesorios, gestos, picos, mochilas o elementos inspirados en el Grand Line. Pero una vez más repetimos: Todo es un rumor hasta el momento.