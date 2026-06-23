Fecha y hora EXACTA de la preventa de GTA 6 en Estados Unidos

Han tenido que pasar 12 años para que el mundo tenga una nueva entrega de GTA - Grand Theft Auto, pues tras varios (muchos) retrasos, el sexto título de esta franquicia estará por llegar a consolas este mismo otoño, siendo uno de los títulos más esperados de los últimos años, e incluso hay quienes opinan que de la década…

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En las últimas dos décadas Rockstar Games se ha encargado de crear un universo que parte más allá de la historia central de los personajes de GTA, por lo que la expectativa es más que alta, pues en los últimos años, el mundo de las consolas y los videojuegos ha crecido de gran manera al rededor del mundo, por lo que la preventa de este título será un gran parámetro para saber cuantos fans lo esperan.

¿A qué hora es la preventa del GTA VI en los Estados Unidos?

Si te encuentras dentro del territorio estadounidense, tenemos grandes noticias para ti, pues se ha confirmado que la preventa del GTA VI será este jueves 25 de junio en punto de las 12:00 am tanto de la versión física como digital, por lo que estamos a pocas horas de poder hacer el pedido de uno de los videojuegos más esperados de la historia y que ciertamente cuenta con un gran hype que aún no se sabe si logrará cumplir.

Esta preventa se alinea con la del norte de América, siendo que en México también estará disponible a las 12:00 a del jueves 25 de junio, por lo que millones de fanáticos de la saga han mostrado su emoción por el videojuego.

¿Qué precio tendrá el GTA VI?

De momento no se ha revelado el precio oficial del GTA VI, aunque hay diversos medios internacionales que señalan que este podría costar cerca de $80 dólares ($1,410 pesos mexicanos) o incluso se habla de que podrían haber ediciones especiales o con DLC’s que podrían llegar hasta los $200 dólares ($3,500 pesos mexicanos).

Estos son los precios que se han manejado para consolas de PlayStation y Xbox, por lo que será hasta la preventa oficial que conoceremos los detalles finales.

¿Cuándo sale el GTA VI en México?

Tras algunos retrasos, la última fecha fijada para el lanzamiento del Grand Theft Auto sea este próximo jueves 19 de noviembre del 2026, por lo que sí, se puede decir que la cuenta regresiva ha comenzado.

