Hackers exigen 2 millones de dólares a Nintendo para no filtrar información confidencial robada

En esta ocasión no traemos información sobre un nuevo juego de Nintendo. Desafortunadamente, en esta ocasión la gran N está en el centro de la conversación debido a un problema de seguridad. Un grupo de hackers afirma que se ha robado cerca de 859 MB de información relacionada con empleados y procesos internos de la compañía. Los responsables se identifican con el nombre de ShadowByt3$ y exigen un rescate de 2 millones de dólares a cambio de no publicar la información obtenida en el robo.

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¿Qué información fue robada a Nintendo?

De acuerdo con los reportes, los archivos sustraídos incluyen documentos relacionados con recursos humanos, investigaciones internas y datos vinculados a trabajadores de la compañía. Dicho de otra forma, si esta información se libera, no veremos nada sobre un juego nuevo o proyectos futuros de Nintendo. Sin embargo, esto no reduce el riesgo al que se enfrentan, pues es un tema delicado para los empleados involucrados.

Los hackers exigen un rescate millonario

Luego de que el grupo anunciara el robo, lanzaron una exigencia de 2 millones de dólares para evitar que los documentos sean difundidos públicamente. Este tipo de ataques, desafortunadamente, son más comunes de lo que parecen y con frecuencia los ciberdelincuentes buscan presionar a las empresas utilizando información sensible como herramienta de negociación. Nintendo no ha confirmado si hará el pago a los criminales.

Nintendo asegura que sus sistemas no fueron vulnerados

Cabe señalar que Nintendo asegura que los usuarios no están en riesgo, y confirmó que sus plataformas y servidores no fueron comprometidos directamente. Según revelaron, el acceso a la información ocurrió mediante un proveedor externo utilizado para encuestas e investigaciones internas de recursos humanos.

¿Qué puede pasar ahora?

Pagar no es sinónimo de salvar la información robada, porque muchos expertos sugieren no responder a las demandas de los ciberdelincuentes. Por el momento, parece que Nintendo no responderá públicamente a las exigencias económicas de los hackers.

