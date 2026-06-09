Nintendo Direct sorprende con One Piece, Kingdom Hearts y más: estos fueron los anuncios más importantes de HOY 9 de junio de 2026
Nintendo ha sorprendido a todos durante un Direct que estuvo cargado de verdaderas sorpresas. Entre los anuncios más destacados hay un nuevo juego de One Piece y Kingdom Hearts.
Los fans no pueden con la emoción luego de que Nintendo sorprendiera con un cierre glorioso para este Summer Game Fest 2026 con un Direct realizado este 9 de junio cargado de sorpresas. Durante su presentación, la compañía de videojuegos sorprendió a todos con nuevos tráileres que revelaban proyectos inéditos y ofreció actualizaciones de algunas de las franquicias más esperadas por los jugadores. Algunos de los anuncios que más impactaron fueron el relacionado con One Piece y Kingdom Hearts, entre otras imperdibles sorpresas que podrían marcar el futuro de Nintendo Switch 2.
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Los anuncios más emocionantes del Nintendo Direct de junio 2026
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
Los fans llevan soñando mucho tiempo con él y finalmente es una realidad. Vuelve uno de los juegos más importantes de todos los tiempos con un remake que luce espectacular, el cual no solo está listo para que los fans revivan la nostalgia, sino que además sea capaz de atraer a nuevas generaciones de jugadores.
Kingdom Hearts IV
Después de varios años de silencio, el Nintendo Direct nos presenta un nuevo tráiler de Kingdom Hearts 4. Desafortunadamente, no tiene fecha de lanzamiento aún, pero bueno, al menos está más cerca.
ONE PIECE: Grand Gourmet
El 23 de octubre llega un nuevo y muy antojable juego de One Piece. Si eres fan de los juegos de cocina, restaurantes y de Luffy y sus nakamas, este juego te hará pasar horas de diversión.
Splatoon Raiders
Tenemos un nuevo vistazo de Splatoon Raiders. El juego se estrena el próximo 23 de julio, no sin antes tener un Splatoon Raiders Direct con más información de lo que se viene el próximo 30 de junio.
Dragon Quest Monters: The Withered World
Esta de vuelta uno de los RPG más emblemáticos con el inconfundible estilo de Akira Toriyama. Aquí podrás mejorar tus monstruos, combinarlos para crear híbridos imparables y mucho más. Se estrena el próximo 3 de diciembre de 2026.
Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton
Es hora de vivir una nueva experiencia de juego con uno de los animes más populares de la última década. El juego se puede jugar en cooperativo local o en línea con hasta 8 jugadores y llegará este mismo año.
DK Challenge Event
Donkey Kong se apodera de los juegos clásicos de Nintendo en un evento especial para Nintendo Switch Online y Nintendo Switch 2. El evento empieza este 9 de septiembre y podrás desbloquear todo tipo de recompensas y cartas exclusivas.
Ninjala 2
Ninjala llega en primavera de 2027, no sin antes dejar un espectacular tráiler en el Nintendo Direct donde vemos un poco de la acción de mundo abierto que se podrá vivir.
Juegos en camino a Nintendo Switch
Aquí te dejamos la lista de otros juegos que llegan a la Nintendo Switch:
- RuneScape Dragonwilds - 15 de septiembre de 2026
- Hello Kitty Partyland - 9 de octubre de 2026 (exclusivo)
- Star Fox - 25 de junio (demo gratuita disponible)
Juegos en camino a Nintendo Switch 2
Aquí te dejamos la lista de otros juegos que llegan a la Nintendo Switch 2:
- Lords of the Fallen 2 - En 2026
- Lies of P: Complete Edition - Se lanza el 6 de agosto
- Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition - Se lanza el 23 de junio
- Muranasa Revenant Blades - En 2027
- Xenoblade Chronicles - Disponible hoy
- Xenoblade Chronicles 2 - Disponible el 30 de julio
- Xenoblade Chronicles 3 - Disponible el 3 de diciembre