¿Nintendo pagará una multa millonaria? El problema de los Joy-Con vuelve a perseguir a la compañía

Ahora sí que a Nintendo le salió caro. Resulta que la compañía podría enfrentar uno de los capítulos más costosos de su historia y todo gracias al polémico Joy-Con Drift, el defecto en los controles de la Nintendo Switch que provocaba movimientos involuntarios de los controles. Pues ahora resulta que la controversia escala a otro nivel luego de que una organización de consumidores en Francia acusara a la compañía de prácticas comerciales engañosas, argumentando que muchos usuarios terminaron comprando nuevos controles debido a las fallas recurrentes. El resultado: Ahora Nintendo tendría que pagar una multa de 35 millones de euros y la obligación de informar públicamente sobre este problema en Europa.

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¿Qué es el Joy-Con Drift y por qué causó tanta polémica?

Si tuviste la Nintendo Switch, seguro lo experimentaste; si no, no te preocupes, nosotros te explicamos. El Joy-Con Drift ocurría cuando los sticks analógicos comenzaban a registrar movimientos incluso sin ser tocados. Dicho de otro modo, esto provocaba que tus personajes caminaran solos, se fueran a otra dirección o que no pudieras controlar la cámara, haciendo que fuera prácticamente imposible jugar. Con el paso del tiempo, millones de jugadores reportaron quejas en redes sociales demostrando los fallos de sus controles.

|Tan Danh/Pexels

¿Por qué Nintendo recibió esta sanción?

La organización francesa conocida como UFC Que Choisir denunció que Nintendo nunca informó adecuadamente este defecto en su producto entre 2018 y 2023. Muchos usuarios tuvieron que reemplazar los Joy-Con en lugar de recurrir a procesos de reparación o garantía. Con base en esto, se tomó la decisión de multar a la empresa por 35 millones de euros, lo que equivale a unos 704 millones de pesos mexicanos aproximadamente. Además de esto, Nintendo deberá ser claro y publicar información oficial sobre el desgaste de sus controles.

¿Hay Joy-Con drift en los controles de Nintendo Switch 2?

Gracias a esta experiencia, actualmente algunos jugadores se preguntan si la Nintendo Switch 2 tendrá problemas similares. Afortunadamente, hay buenas noticias, ya que no se han reportado casos generalizados de drift en los nuevos Joy-Con 2. De hecho, Nintendo ha señalado que realizó modificaciones importantes en el diseño interno de los controles para mejorar su durabilidad y reducir la posibilidad de fallas similares.