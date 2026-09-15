Marvel’s Wolverine: final explicado y el detalle de la escena postcréditos que lo cambia todo

Marvel’s Wolverine, de Insomniac Games, finalmente ha llegado a PlayStation 5 y, como era de esperarse, su desenlace ha generado múltiples preguntas entre los jugadores, pues la historia no sólo profundiza en el pasado de Logan, sino que también deja varias pistas sobre lo que podría ocurrir con el personaje en el futuro. Aquí te explicamos todo lo que debes saber al respecto.

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¿De qué trata Marvel’s Wolverine? Historia explicada

Marvel’s Wolverine transcurre en el mismo universo de los videojuegos de Marvel’s Spider-Man, desarrollado también por Insomniac Games. En esta realidad existen los mutantes, aunque los X-Men todavía no han sido establecidos como el equipo de superhéroes que aparecen en los cómics. La historia comienza con Logan apartado en el bosque. No obstante, su tranquilidad termina cuando se involucra en una serie de acontecimientos relacionados con los mutantes.

El principal responsable del conflicto es Bolivar Trask, quien está obsesionado con los mutantes y su supuesta superioridad. Mientras Logan intenta descubrir qué está sucediendo, Nathaniel Essex entra a la ecuación, con planes relacionados con una una nueva tecnología conocida como Helix Engine, que se convierte en un elemento clave para conectar el conflicto de Logan con una amenaza mayor: Apocalipsis.

Escena postcréditos explicada

Las escenas postcréditos ha llamado la atención, dado que introduce diversos elementos relacionados con Apocalipsis, Dientes de Sable y los Cuatro Jinetes, dejando la puerta abierta a que la historia continúe en una próxima entrega.

En la primera escena postcréditos, Dientes de Sable, el eterno rival de Logan, sigue la voz de Apocalipsis hasta encontrar un Motor Helix completamente intacto. Esto establece una conexión directa con los Cuatro Jinetes: el Jinete de la Guerra, la Peste, el Hambre y la Muerte, que tradicionalmente sirven al citado villano. Si bien la escena no confirma que Dientes de Sable haya sido nombrado como uno de los Jinetes de Apocalipsis, la secuela funciona como una fuerte insinuación, apuntando a una futura confrontación relacionada con Apocalipsis y los Jinetes

Sin embargo, esta no es la única escena postcréditos, pues existe una segunda que solo es visible al completar las pruebas de la Puerta de la Pesadilla con al menos el rango de Bronce. Esta secuencia se desarrolla 75 años antes de los acontecimientos de la historia principal y profundiza en la relación entre Logan y Jean. La escena revela detalles de su primer encuentro y la conexión que comparten, además de abordar la relación de Jean con la Muerte y cómo Logar queda ligado a ella.