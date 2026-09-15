¿Travis Scott y quién más? GTA 6 da PISTAS de los artistas que formarán parte de su soundtrack oficial

Previo al lanzamiento de GTA VI se ha comenzado a filtrar información sobre qué artistas podrían ser parte del soundtrack del videojuegos; es decir, quiénes serán los encargados de ambientizar la historia a través de canciones. Estas pistas se han filtrado a través de instagram ya que diversos artistas han publicado imágenes relacionadas al juego, entre la lista de celebridades que han hecho esto se encuentra Keith Richards, Travis Scott, freebandz, Metro Boomin, Morgan Wallen, Yunglean, Raw Alejandro, PinkPantheress, esto hasta el momento aunque de manera oficial esto no se ha revelado a través de Rockstar Games, la empresa encargada de producir dicho videojuego.

¿Qué se sabe sobre el soundtrack de GTA 6?

La ambientación de la que Jason y Lucía serán parte en las calles de la ciudad ficticia de Vice City, la cual es una recreación moderna de Miami contará con una banda sonora que destaca por tener temas clásicos de los años 80, esto debido a lo que se ha revelado en los primeros avances. Pop Bottles de Birdman y Lil Wayne ha sido una de las que se ha podido escuchar, sin embargo la franquicia se carcateriza por sumar diversos artistas de talla internacional y de diversos géneros musicales en cada edición. Por ejemplo, en GTA V artistas como Rosalía, Don Cheto, Hechizeros Band, Los Tigres del Norte, Los Buitres de Culiacán, Dr. Dre, entre otros formaron parte de la lista. Sin embargo, respecto a lo que se sabe de los artistas que serán parte del soundtrack no hay información confirmada, solo los nombres que te compartimos al inicio ya que ellos han revelado algunas pistas en redes sociales.

GTA VI: ¿Cuándo se estrena el videojuego?

Grand Theft Auto VI saldrá de manera oficial este próximo 19 de noviembre de 2026 y estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Además de esto se ha dado a conocer que las ediciones físicas incluirán un código de descarga en lugar de un disco tradicional, algo que se adapta a la era de la tecnología actual. Este nuevo videojuego sin duda promete ser una de las mejore ediciones y ya tiene a miles de fans entusiasmados por su llegada.