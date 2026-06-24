“Decían que estaba loco": Hideo Kojima revela nuevos detalles de OD, el juego que busca revolucionar el terror

El maestro Hideo Kojima, reconocido mundialmente por franquicias que marcaron la historia del gaming como Metal Gear Solid y Death Stranding, vuelve a estar en el centro de la conversación, pues el desarrollador japonés ha generado gran expectativa entre los fans con nuevas declaraciones sobre OD, su proyecto más ambicioso hasta la fecha, el cual busca redefinir el género del terror en los videojuegos.

Los seguidores de Xbox y la comunidad gamer en general están atentos a cada detalle, ya que Kojima ha dejado claro que este título no será un juego convencional, ya que en sus propias palabras, OD pretende romper esquemas tanto en narrativa como en jugabilidad, apostando por una experiencia completamente diferente a lo visto hasta ahora.

¿Dónde se reveló la información sobre OD de Hideo Kojima?

Toda la información surgió directamente de una entrevista realizada a Hideo Kojima en el marco del 25 aniversario de Xbox, publicada por Entertainment Weekly. En dicha conversación, el creativo japonés profundizó en la visión detrás de OD, asegurando que el proyecto busca elevar los estándares del terror interactivo.

Kojima comentó que este concepto nació durante el desarrollo de Death Stranding, cuando comenzó a trabajar en ideas que exploraban nuevas formas de interacción y narrativa. Sin embargo, al presentar la propuesta, recibió respuestas negativas de diversas compañías, quienes no lograban entender su visión, e incluso lo llamaban loco.

Quería hacer algo diferente. Tenía este concepto de OD desde que trabajaba en Death Stranding y lo desarrollaba yo solo. Se lo presenté a muchas compañías y todas dijeron lo mismo: decían que estaba loco, que no entendían el concepto.

Grandes talentos se suman al proyecto OD

El proyecto no solo cuenta con el respaldo de Xbox, sino también con la participación de figuras destacadas de la industria cinematográfica, como el director Jordan Peele. La intención es crear una experiencia de terror más conceptual, donde el jugador tenga un papel activo en definir el nivel de tensión y miedo que experimenta.

Además, se ha confirmado que OD será exclusivo para Xbox Series X|S, lo que ha generado aún más conversación dentro de la comunidad gamer.

Sin duda, Hideo Kojima vuelve a demostrar por qué es considerado uno de los creativos más influyentes de la industria, apostando por una propuesta ambiciosa que podría marcar un antes y un después en la historia del gaming moderno.

