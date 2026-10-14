GTA 7 da señales de vida, esto es lo que se sabe sobre el futuro de la franquicia:

Aunque estamos a pocas semanas del tan esperado lanzamiento del GTA 6; los desarrolladores de Rockstar Games tienen grandes noticias para los fanáticos de esta franquicia, pues el GTA 7 llegaría en mucho menos tiempo de lo que se cree.

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De acuerdo con una entrevista reciente a Jennifer Kolbe, la directora de Estudio de Rockstar Games, habló por primera vez de lo que han sido todos los desafíos que han llevado la sexta entrega de esta saga, donde dejó en claro los retos que fueron la creación del videojuego más grande y probablemente trascendental hasta ahora, hablando del tiempo que les tomó crearlo… Y aunque este sufrió una gran cantidad de demoras, todo apunta a que ya se tendrían las bases para reducir tiempos en futuras entregas.

¿Qué se sabe sobre el GTA 7?

Hablar del futuro de un título que ciertamente no ha sido confirmado podría ser arriesgado, aunque de cara a la apuesta de Rockstar Games por llevar el mundo de los videojuegos, algoritmos, realidad virtual y jugabilidad a un nuevo nivel, podría ser un indicador que el futuro ya está aquí y que con menos títulos dentro de su cartera, la secuela de GTA 6 podría ser una realidad cercana, tomando en cuenta que este nuevo juego tomó salir 8 años.

Tomando esta premisa, con una tecnología de última generación y con una automatización y seguridad más preparada, se cree que el desarrollo de el siguiente título podría ser más pronta de lo que fue GTA VI, pues aunque Rockstar es consciente de que su ritmo se ha ralentizado, también han sabido encontrar una base sólida de jugadores, donde no solo importa la historia del título, sino el desarrollo, jugabilidad e incluso durabilidad y compatibilidad de servidores y consolas.

¿Cuándo sale GTA 6?

Tras algunos retrasos puntuales, una pandemia, un cambio de dirección y un sin fin de cambios más dentro de Rockstar Games, se ha hecho completamente oficial que el Grand Theft Auto 6 saldrá a la venta el próximo jueves 19 de noviembre de 2026, siendo el título más esperado del año.

Si bien, GTA 6 es un videojuego de última generación, solo estará disponible para la PlayStation 5; PlayStation 5 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S, pues su llegada a PC demorará al menos 4 meses más.