Sigue EN VIVO el State Of Play de hoy martes 02 de junio y conoce todas las novedades que tiene PlayStation con horario en México, ¿sabremos algo del nuevo God Of War o tendremos trailer de GTA 6?

La gran espera ha terminado y hoy, 2 de junio del 2026, los fans de los videojuegos podrán disfrutar del State of Play. Faltan solo un par de horas para conocer los avances inéditos y novedades sobre algunos de los títulos más esperados por la comunidad gamer. Sigue con nosotros el minuto a minuto y descubre en tiempo real todas las sorpresas que Syni tiene preparadas para el futuro de sus consolas y videojuegos.

Horario para ver State of Play desde México en vivo

En México, los fans del universo gamer podrán disfrutar del State of Play hoy 2 de junio del 2026 a partir de las 16hrs. (Hora del centro de México).

¿Cuánto tiempo dura el State of Play?

Tomando en cuenta el calendario oficial, se puede esperar que el evento tenga una duración de una hora; no obstante, de acuerdo con versiones anteriores, es posible que la transmisión se pueda recorrer por cuestión de varios minutos.