The Batman: Parte II será muy diferente a la primera, según Robert Pattinson

The Batman: Parte II es una película que los fans ya desean ver, pero que cada vez que algo se revela, pone a todos cada vez más nerviosos. Ahora, Robert Pattinson acaba de revelar que la secuela dirigida por Matt Reeves será “un verdadero giro” respecto a la cinta de 2022. De acuerdo con lo que dijo el actor, podemos esperar que la atmósfera será la misma que en la primera entrega, pero con ajustes que sorprenderán a todos.

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¿Qué será diferente en The Batman: Parte II?

Pattinson reveló a los fans que la nueva película es mucho más ambiciosa de lo que todos esperaban. Este cambio tiene su origen en su historia, aunque el actor no reveló detalles concretos de la trama. Expertos y fans consideran que lo que Matt Reeves pretende es evitar repetir la exitosa fórmula de la primera cinta.

¿Los fans deberían preocuparse?

Debemos saber que toda película relacionada con el mundo de los cómics es una gran apuesta, pues el público de este tipo de filmes es conocido por ser muy exigente con este tipo de productos. Dejando esto de lado, las declaraciones de Pattinson solo refieren, hasta el momento, que la segunda parte explorará el universo desde una perspectiva distinta. En otras palabras, se podría decir que nos espera una película menos predecible y con nuevas dinámicas para Bruce Wayne.

|Crédito: Warner Bros. Pictures

¿The Batman 2 se enfocará más en Bruce Wayne?

De acuerdo con lo que se ha visto en entrevistas con el director, su objetivo es traer nuevamente a Robert Pattinson al centro de la historia, pero esta vez dando mayor espacio al hombre detrás de la máscara: Bruce Wayne. Es probable que la segunda entrega nos muestre al alterego de Batman, investigando la corrupción en Gotham sin recurrir a la máscara.

¿Cuándo se estrena The Batman: Parte II?

Luego de varios retrasos, todo parece indicar que finalmente podremos ver la película el próximo 18 de febrero de 2028. Se desconoce si habrá más cambios; lo que sí se sabe es que el rodaje está en marcha y la trama bajo reserva, por lo que lo que dijo Pattinson es la única pista que tenemos.