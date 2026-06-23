Estos son los 9 personajes de GTA 6 confirmados OFICIALMENTE por Rockstar antes de la preventa del videojuego

Después de que se anunciara la fecha oficial de la preventa de GTA 6 por parte de Rockstar Games, el videojuego más esperado de los últimos años rápidamente subió en tendencia, desde personas que están intentando obtener nueva información hasta otras que apenas están entrando en todo el lore previo a tener que desembolsar una buena cantidad de dinero. Por eso aquí te presentamos a los 9 personajes de la historia que se han confirmado oficialmente.

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Todos los personajes de GTA 6 confirmados antes de la preventa

No todo se trata de Jason y Lucia, si bien ellos son los personajes principales de GTA 6, también tendremos a personajes secundarios que serán CLAVE para el desarrollo de toda la historia, y sí todos ellos han sido confirmados por la página oficial de Rockstar Games.

Brian Heder

Brian Heder es un traficante de drogas, mueve mercancía a través de su negocio, un astillero, que maneja junto a su esposa Lori. Brian le da chance a Jason de vivir en una de sus propiedades, sin pagarle renta, pero tiene una condición: que haga extorsiones locales para él.

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Raul Bautista

Raúl es un ladrón de bancos, pero no cualquier ladrón, este es altamente experimentado y no solo eso: busca talento humano, dispuesto a asumir riesgos que traen las grandes recompensas. Probablemente llegue a tener alguna relación con Lucia y Jason, pues se liberó una foto de él y la primera juntos.

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Bae-Lux y Roxy

Bae-Lux y Roxy son mejor conocidas como Real Dimez, amigas desde la preparatoria, tienen un pasado extorsionando a dealers, y a través de canciones de rap tienen una presencia totalmente implacable en redes sociales. Su sencillo con el rapero DWNPLY las llevó a la fama, y después de cinco años llenos de problemas, firmaron con Only Raw Records.

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Dre'Quan Priest

Dre'Quan vendía en la calle, su objetivo era abrirse camino por el mundo de la música. Ahora logró firmar a Real Dimez, y los días de Dre' programando a bailarinas en un club de striptease están por terminar.

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Boobie Ike

Boobie es una leyenda local de Vice City, uno de los pocos que transformó su pasado por un imperio legítimo de bienes raíces, un club striptease y un estudio de grabación. Está apostando en su próxima gran sociedad musical con Dre'Quan para Only Raw Records.

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Cal Hampton

Cal es amigo de Jason, y también un socio de Brian. Le gusta más quedarse en casa, espiando comunicaciones de la Guardia Costera y unas cervezas encima. Podría ser descrito como paranoico, y está a punto de vivir planes más grandes gracias a Jason.

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Lucia Caminos

A Lucia su padre la enseñó a luchar desde que pudo caminar, y esto la llevó a la Cárcel de Leonida, por pura suerte pudo salir de ahí y entendió que eso no se iba a repetir por lo que tendría que hacer puros movimientos inteligentes. Quiere una buena vida en Liberty City y está lista para lograrlo con sus propias manos.

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Jason Duval

Jason no quiere otra cosa más que una vida sin complicaciones, creció rodeado de criminales y después de un paso por el ejército terminó en los Cayos trabajando para traficantes locales. Conocer a Lucia podría ser lo mejor o lo peor que le pudo haber pasado.

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¿Cuándo es la preventa de GTA 6?

La preventa de GTA 6 está mapeada para llevarse a cabo oficialmente este jueves 25 de junio alrededor del mundo, tanto para formato digital como en físico.

¿Cuándo es el lanzamiento oficial de GTA 6?

El 19 de noviembre del 2026 podremos jugar oficialmente GTA 6.

