Phantom Blade Zero puede durar más de 40 horas: esto necesitas para desbloquear su final verdadero

Una de las expectativas más grandes de este cierre de año se encuentra encima de este juego. Desde hace tiempo se ha venido hablando de las experiencias de algunos que tuvieron la oportunidad de probarlo. Pero incluso hoy algunos ya tuvieron acceso a la historia completa del Phantom Blade Zero y los elogios son totales. Sin embargo, aunque se presupuestaba menos tiempo para completarlo, se argumenta que pueden ser hasta 40 horas. He aquí los detalles.

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¿Por qué te tardarías hasta 40 horas completando el Phantom Blade Zero?

Desde las entrevistas que brindaban los dirigentes o personas cercanas al Phantom Blade Zero, se indicaba que la duración estimada estaba entre los 25 y las 30 horas. Sin embargo, algunos medios especializados en videojuegos indican que el trayecto en este juego podría durar hasta las 40 horas. Allí dependerá de tus objetivos.

Es decir, si buscas completar la historia sin tomar en cuenta objetivos totales como la obtención de los cofres y distintos objetos coleccionables, la ruta principal sin exploración… te llevará menos horas. Sin embargo, eso te hará acreedor a un final que realmente no es el final de la historia… pues tampoco enfrentarías al gran jefe que da la conclusión del videojuego.

Entonces, muchos fanáticos se han mostrado entusiasmados por un título que ya tenía bastante agrado obtenido desde la previa. Y con cada detalle que se filtra, el entusiasmo aumenta. Por ello, algunos indican que el Phantom Blade Zero es un serio candidato para pelear por el juego del año. Y ante eso, si tienes la oportunidad de jugarlo… no la desaproveches.

¿Cuándo se estrena el Phantom Blade Zero?

Para todos aquellos que lo compren para PC o PS5, estará disponible desde la noche del 28 de octubre en Latinoamérica y en las primeras horas de España. El Phantom Blade Zero tiene como horario de salida en México, las 19:00 horas en tiempo del centro del país. Por ello, al conocer los primeros acercamientos de los que pudieron jugarlo, la ansiedad se hace presente para jugar por varias horas dentro de la historia de Soul, quien es incriminado por matar al patriarca de La Orden. Tras ser salvado por un curandero místico, tiene 66 días para saber quién lo incriminó… pues el tiempo se le acaba.