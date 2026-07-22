OFICIAL: PlayStation Plus PERDERÁ 9 juegos en agosto 2026

PlayStation Plus es un servicio de suscripción al que pueden acceder varios usuarios, a los cuales se les permite hacer partidas en línea y tener juegos cada mes sin un costo adicional; para ello deben hacer un pago mensual.

Noticias Zacatecas del 21 de julio 2026

Lamentablemente, ciertos usuarios fueron sorprendidos al recibir la noticia de que 9 juegos se van a sacar de la plataforma para agosto 2026. Para que no te los pierdas, te detallaremos cuáles se tratan.

¿Qué juegos se van del PS Plus?

Fue en la lista de "Última oportunidad para jugar" de PlayStation Plus; los usuarios fueron sorprendidos al ver 9 juegos añadidos a la lista, siendo un anuncio oficial, puesto que esos títulos ya no estarán disponibles a partir del 18 de agosto de 2026. De los cuales se destacan los siguientes:



Dead Island

Earth Defense Force 6

Unicorn Overlord

Harold Halibut

Clash: Artifacts of Chaos

Onee Chanbara Origin

Space Crew: Legendary Edition

Bomber Crew

Röki

La noticia sobre esos títulos es triste, en especial al considerar que esos juegos, una vez que se salgan del Extra y Premium, ya no será posible usarlos, sin importar que los hayas descargado. Así que aprovecha el tiempo que queda para que los puedas disfrutar al máximo en los siguientes días que sigan disponibles.

¿Qué juegos hay este mes en PS Plus?

Ante el anuncio de los 9 juegos que saldrán de PlayStation Plus en agosto 2026, no todo es malo, puesto que se anunció la llegada de nuevos títulos durante julio 2026, los cuales han sorprendido a todos los gamers. Veremos la llegada de las siguientes opciones:



Avatar: Frontiers of Pandora.

Rise of the Ronin

Firefighting Simulator: Ignite

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind

Dying Light

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Snow Bros. Wonderland

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy

Fahrenheit

Aunque la salina de los títulos anteriores es triste, tendrás la oportunidad de jugar otras opciones que son aclamadas por los usuarios, las cuales han generado varias horas de entretenimiento. Aprovecha las opciones disponibles para que puedas disfrutar de sus misiones y gráficos.