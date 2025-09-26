PlayStation Plus confirma sus juegos gratis de octubre 2025: Alan Wake 2 lidera la lista

Inicia un nuevo mes y con este, PlayStation Plus se actualiza. Sony aprovechó su más reciente State of Play para revelar los videojuegos que estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus durante el mes de octubre. Como es habitual, serán tres títulos los que podrán reclamarse sin costo adicional, y en esta ocasión la selección viene con sorpresas muy interesantes. Aquí traemos para ti toda la información que necesitas.

PlayStation Plus: los juegos gratis confirmados para octubre del 2025

Primero vamos con la entrega más pesada del mes de octubre:

Alan Wake 2 encabeza la lista

El título más destacable de este mes es sin duda Alan Wake 2, una de las secuelas más esperadas por los gamers y que fue desarrollada por Remedy Entertainment. La historia nos lleva de nuevo a Bright Falls, donde la agente del FBI Saga Anderson y el propio Alan Wake deberán investigar una serie de asesinatos. Lo más llamativo de esta entrega es la narrativa que se divide en dos mundos diferentes, cada uno con sus propios personajes y amenazas.

Eso no es todo, hay más juegos gratuitos

Además de este survival horror, los suscriptores podrán descargar:



Cocoon : una aventura de puzles con ambientación cósmica en la que los jugadores deberán resolver enigmas para descubrir los secretos de su universo.

: una aventura de puzles con ambientación cósmica en la que los jugadores deberán resolver enigmas para descubrir los secretos de su universo. Goat Simulator 3: la excéntrica propuesta que apuesta por el caos y el humor absurdo, ideal para quienes buscan diversión sin reglas.

Recuerda que todos los juegos estarán disponibles a partir del 7 de octubre.

Novedades en Extra y Premium

Las sorpresas no acaban ahí. Sony también confirmó que The Last of Us Parte II Remastered se unirá en esta ocasión al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium. Esto ocurrirá desde el 26 de septiembre como parte del festejo del “The Last of Us Day”, que se celebra cada año en la misma fecha. Esto permitirá a más jugadores disfrutar de la versión mejorada de uno de los títulos más aclamados de la última década.

Asimismo, se adelantó que la biblioteca de clásicos de PlayStation Plus Premium recibirá próximamente joyas como Tekken 3, SoulCalibur 3 y Tomb Raider Anniversary. Sin embargo, de estas entregas aún no se ha confirmado la fecha exacta en que estarán disponibles.

¿Qué juego descargarás?

También te puede interesar: Revelan impactantes detalles de la segunda temporada de X-Men ‘97: “Es muy oscura, mucha gente muere”

