Pokémon Champions: Códigos GRATIS del nuevo videojuego que puedes descargar en Nintendo Switch 2
Este miércoles 08 de abril por fin llegó uno de los estrenos más esperados, pues Pokémon Champions ya se encuentra disponible para Nintendo Switch 2, siendo una de las entregas más esperadas de la franquicia para este 2026, misma que ha despertado mucha emoción dentro de su comunidad mundial.
Este título llega como uno de los más esperados de la franquicia, en el que fanáticos de esta franquicia podrán disfrutar de este, siempre y cuando tengan Nintendo Switch 1 y 2, aunque se espera que en los próximos meses esté disponible para algunos dispositivos móviles compatibles, mismo que en sus primeras horas ya está dando mucho de qué hablar pues han comenzado a surgir los códigos gratis.
¿Cuáles son los códigos gratis para Pokémon Champions?
Los códigos para canjear en el videojuego de Pokémon Champions sirven para obtener recompensas, mismas que pueden ser desde algún Pokémon especial hasta algún objeto o artículo dentro del título.
De momento el primer código que ha sido revelado es el siguiente:
CHAMP10N - Trans canjearlo, podrás conseguir un Machamp para tu equipo (este estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026).
¿Cómo canjear códigos en Pokémon Champions?
Si has comenzado a jugar y aún no sabes cómo poder canjear tus códigos, te explicaremos paso a paso para que no te quedes sin ninguna de estas exclusivas recompensas de manera muy sencilla.
- Al iniciar el juego deberás de ir a la sección de submenú de la parte inferior.
- Posteriormente deberás bajar hasta que encuentres la opción de “Regalos misteriosos” y elige recibir mediante código o contraseñal.
- Una vez en esta sección deberás introducir el código y pulsar “aceptar” y listo, en seguida recibirás tu recompensa.
¿Qué es Pokémon Champions?
Este nuevo título de Pokémon se centra en combates estratégicos que se lanzó este miércoles 08 de abril y que podrás jugar mediante Nintendo Switch 1 y 2, así como ´pronto para algunos dispositivos móviles que cuenten con el sistema operativo de iOS y Android compatibles.
Además, se ha informado que este videojuego será la plataforma oficial para el próximo campeonato mundial de 2026, mismo que se disputará en San Francisco.