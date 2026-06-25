Preventa GTA 6: Precios oficiales para México | Ver EN VIVO y ONLINE todo sobre la PREVENTA hoy jueves 25 de junio del nuevo juego de Rockstar Games con las ediciones disponibles

¡La espera ha llegado a su fin! Tras más de una década, este jueves 25 de junio, arranca la preventa de GTA 6 (Grand Theft Auto) de Rockstar Games. Aquí te llevamos el minuto a minuto con todas las actualizaciones disponibles sobre precios, ediciones, disponibilidad y cualquier otro anuncio relacionado con la compra anticipada de uno de los lanzamientos más esperados en la industria de los videojuegos.

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¿A qué hora inicia la preventa de GTA 6 en México?

La preventa de GTA 6 en México inicia en punto de las 00:00 horas de este jueves, 25 de junio; es decir, a la medianoche. Según adelantó Rockstar Games, las reservas estarán disponibles a la misma hora (12:00 a.m.) según el horario local de cada país.

¿Cuánto cuesta GTA 6? Precios oficiales del videojuego

El precio para la versión estándar quedó establecido en $80 dólares, mientras que la edición Ultimate costará $100 dólares. En pesos mexicanos, esto representa un aproximado de $1,500 para la versión básica y cerca de $1,879.00 para la Ultimate.