Preventa GTA 6: Precios oficiales para México | Ver EN VIVO y ONLINE todo sobre la PREVENTA hoy jueves 25 de junio del nuevo juego de Rockstar Games con las ediciones disponibles
Este jueves arranca la preventa online de GTA 6. Sigue las actualizaciones en vivo y en directo sobre el videojuego de Rockstar Games: precios, ediciones y detalles de compra.
¡La espera ha llegado a su fin! Tras más de una década, este jueves 25 de junio, arranca la preventa de GTA 6 (Grand Theft Auto) de Rockstar Games. Aquí te llevamos el minuto a minuto con todas las actualizaciones disponibles sobre precios, ediciones, disponibilidad y cualquier otro anuncio relacionado con la compra anticipada de uno de los lanzamientos más esperados en la industria de los videojuegos.
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¿A qué hora inicia la preventa de GTA 6 en México?
La preventa de GTA 6 en México inicia en punto de las 00:00 horas de este jueves, 25 de junio; es decir, a la medianoche. Según adelantó Rockstar Games, las reservas estarán disponibles a la misma hora (12:00 a.m.) según el horario local de cada país.
¿Cuánto cuesta GTA 6? Precios oficiales del videojuego
El precio para la versión estándar quedó establecido en $80 dólares, mientras que la edición Ultimate costará $100 dólares. En pesos mexicanos, esto representa un aproximado de $1,500 para la versión básica y cerca de $1,879.00 para la Ultimate.