El estudio de Jujutsu Kaisen firma alianza EXCLUSIVA con plataforma de streaming y el anime podría cambiar para siempre

La popularidad del anime sigue en aumento y eso está provocando grandes cambios. El más reciente parece estar cambiando las reglas del juego: MAPPA, el estudio responsable de Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, confirmó una nueva alianza con una importante plataforma de streaming, que tendrá distribución exclusiva de los siguientes proyectos animados del estudio. Sí, esta noticia es enorme y, la verdad, un poco difícil de digerir, porque no solo afecta a los fans, también es un duro golpe para servicios como Crunchyroll y otras plataformas que dominaban los estrenos de animación japonesa.

MAPPA y el streaming: una alianza que cambia el juego

De acuerdo con el comunicado, la plataforma roja trabajará con MAPPA no solo para estrenar sus nuevas series y proyectos originales para sus usuarios, sino también para poder colaborar en mercancía oficial y, lo más importante, en la distribución global.

Por si aún no lo dejamos en claro, la plataforma no únicamente subirá episodios, sino que creará una estrategia completa tipo franquicia, con alcance internacional y explotación comercial. El lado bueno de esto es que los fans podrán conseguir merch oficial de sus series favoritas con mayor facilidad.

¿Qué significa esto para los fans de Jujutsu Kaisen y otros animes?

Aquí es donde se pone algo complicada la cosa, pues una alianza como esta le da al estudio la fuerza para producir y crear contenidos más rápido y con un mayor alcance, pero también abre dudas que MAPPA aún no deja en claro a los fans, como por ejemplo: ¿Los futuros estrenos de MAPPA llegarán primero (y quizá solo) por streaming exclusivo?

¿Qué beneficios para los fans tiene la alianza entre MAPPA y la plataforma?

Básicamente, esta alianza podría traer cosas positivas a los fans, como merch oficial más accesible, estrenos simultáneos a nivel mundial, doblajes más rápidos. Sin embargo, no todo es color de rosa. Este tipo de contratos obliga a muchos fans a contar con más suscripciones, lo cual con frecuencia es un duro golpe al bolsillo.

Por qué Crunchyroll y otras plataformas están en alerta

MAPPA se ha convertido en uno de los estudios más relevantes en la actualidad, pues ha sido sinónimo de anime top en la última década. Así que, si sus próximos proyectos ya no se distribuyen “libremente”, afecta al trabajo de muchas personas y servicios que ya no podrán contar con el estreno semanal y el hype colectivo que generan sus productos.

MAPPA ya tenía historial con esta plataforma

También seamos honestos, esta alianza no cae de la nada y era de esperarse. La plataforma ya contaba con un amplio catálogo del estudio, con títulos como Ranma 1/2 (remake) y Kakegurui Twin, además de animes potentes como Vinland Saga y Dorohedoro.