Fecha y hora EXACTA del inicio de la preventa de GTA 6 en México y Latinoamérica

En las últimas horas, la posible preventa de GTA 6 se ha convertido en uno de los temas en tendencia dentro de la conversación digital, en especial entre aquellos gamers que han esperado por años la sexta entrega de uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos. De acuerdo con lo que se ha señalado, será este 25 de junio que los videojugadores podrán adquirir el título.

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¿Qué se sabe sobre la posible preventa de GTA 6 en Latinoamérica?

Lo que ha comenzado como especulaciones se ha convertido en expectativa, pues el nuevo título de Rockstar Games podría llegar de manera anticipada a México y Latinoamérica. De acuerdo con la firma, la preventa oficial de GTA 6 comienza el 25 de junio de 2026 para PS5 y Xbox Series X|S.

No obstante, es importante señalar que las reservas digitales suelen habilitarse de forma escalonada desde las 00:00 hora local o sincronizarse con la actualización matutina (aproximadamente a las 10:00 a.m. hora del Centro de México).

¿Dónde conseguir el nuevo GTA 6?

Sí, planeas adquirir el nuevo GTA 6, toma en cuenta que existen canales oficiales tales como:

Play Sotere y Microsoft Store - Para adquirirlo de manera digital.

Tiendas departamentales y minoristas seleccionadas: recuerda consultar la disponibilidad de reserva en tiendas acogidas y especializadas en videojuegos.

¿Cuándo sale a la venta el nuevo GTA 6?

Hasta el momento se ha declarado que el juego saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre del año en curso. No obstante, es importante mantenerse atento a las noticias y comunicados oficiales de la marca, ya que los retrasos han sido una constante para el videojuego.

En los pasados días, los gamers volvieron a encender las alertas tras darse a conocer que la fecha de estreno del videojuego ya no aparecía de manera oficial dentro de la página del videojuego, lo que ha mantenido a la expectativa a los fans de la saga.