Tetris: el juego que nació de un rompecabezas y terminó conquistando las consolas

En el mundo de los videojuegos hay un clásico que no puede faltar y es el Tetris. Este es un adictivo juego que nació como un rompecabezas y que terminó conquistando las consolas hasta la actualidad.

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Tetris es una de las marcas de videojuegos más importantes del mundo por lo que sus fanáticos juegan y disfrutan en su vida cotidiana. El mismo lleva más de 40 años por lo que ha podido trascender las barreras de la cultura y el lenguaje.

¿Cómo nació el Tetris?

El Tetris nació en 1948 de la mano del programador informático Alexey Pajitnov. Él se inspiró en su juego de mesa favorito llamado Pentominos. Así es que creó un juego electrónico que le permite a los jugadores poder colocar piezas de puzle en tiempo real mientras caen de la cima del campo de juego.

Lo que resultó fue un juego donde se utilizan siete piezas geométricas distintivas, cada una compuesta por cuatro casillas. El juego fue bautizado como Tetris que es una combinación de "tetra" (la palabra griega que significa "cuatro") y "tenis" (su deporte favorito).

Para poder jugar este juego pues los jugadores deben rotar, mover y soltar estratégicamente una procesión de Tetriminos que caen en la Matriz rectangular a velocidades crecientes. La idea es que puedan limpiar tantas líneas como puedan completando filas horizontales de bloques sin espacio vacío. Si los Tetrimino superan el Skyline pues el juego de termina.

¿De qué se trata el efecto Tetris?

Seguramente más de una vez has escuchado el término "Efecto Tetris", el mismo se utiliza para describir cómo los jugadores se inspiran en el juego y ven a los Tetriminos en situaciones cotidianas.

El juego es como la vida real, pone a las personas a pensar en el orden en medio del caos usando un sistema organizativo específico, los componentes del juego se traducen fácilmente en interpretaciones del estilo de vida.