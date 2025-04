¡Dos leyendas de la WWE se unen a Fortnite! Conoce cuáles son las nuevas skins y su precio

El universo de Fortnite sigue expandiéndose, y esta vez lo hacen al ritmo de la lucha libre. Epic Games ha confirmado que dos icónicas superestrellas de la WWE se unirán próximamente al battle royale más popular del mundo, con nuevas skins que prometen hacer temblar la isla. La colaboración entre Fortnite y la WWE viene cargada de acción, espectáculo y, por supuesto, estilo.

“The Undertaker” y “Cody Rhodes” llegarán a Fortnite

No podía ser de otra forma, “The Undertaker” y Cody Rhodes son los dos guerreros que fueron elegidos para aparecer dentro del popular videojuego de Epic Games. Ambos peleadores son mundialmente reconocidos por su extraordinario trabajo arriba del ring, no por nada, se han convertido en unos de los luchadores más queridos por el público de todos los tiempos.

El “Undertaker” ya se encuentra retirado, pero su legado se mantiene vivo, pues sus hazañas en esta industria han sido legendarias, desde el dueto que llegó a formar con “su hermano”, Kane, hasta las insuperables rachas de victorias consecutivas en diferentes eventos.

Cuándo llegan las skins de “The Undertaker” y Cody Rodhes a Fortnite y cuál será su precio

Si eres fan de estos personajes, hay una buena noticia para ti. La espera por estos aspectos de Fortnite no será larga, pues, llegan el 18 de abril de 2025.

Son varios los productos que llegarán además de las skins. A continuación te presentamos la lista y el costo en PaVos (moneda de Fortnite) de cada una:



Skin de "The Undertaker" - 1.500 PaVos

Skin de Cody Rhodes - 15.000 paVos

Mochila de "The Undertaker" - 300 paVos

Mochila de Cody Rhodes - 300 paVos

Pico de "The Undertaker" - 800 paVos

Pico de Cody Rhodes - 800 paVos

Emoticono 1 - 300 paVos

Emoticono 2 - 300 paVos

Camuflaje - 500 paVos

Comprar todo completo - 2.800 paVos

