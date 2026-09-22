Reestructuración histórica en Xbox: nuevos cambios en Halo, el posible adiós a Ninja Theory y más… Esto es TODO lo que se sabe

Microsoft ha puesto en marcha una de las mayores reestructuraciones en la historia de Xbox. La compañía confirmó 268 nuevos despidos y una serie de cambios que afectan directamente a la organización de Xbox Game Studios. La medida, apodada como el “gran reset” de la empresa, fue anunciada desde hace algunos meses por los ejecutivos Asha Sharma y Matt Booty. Entre los principales cambios, se encuentra una nueva estructura para Halo y el posible adiós a Ninja Theory. Aquí te contamos TODO lo que se sabe.

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Xbox cambia su estructura y Halo pasa a manos de Activision; estos son los principales cambios

Uno de los principales cambios afecta a Halo, una de las franquicias más populares de Xbox. Según se informa, Activision se encargará de crear un equipo de trabajo independiente dentro de su estructura para desarrollar el próximo juego de la saga. Bajo esta línea, Halo Studios quedará reducido y se centrará en apoyar recientes proyectos, como Halo: Campaign Evolved; lo que significa que Activision tendrá un papel más relevante y directo en el futuro del famoso videojuego.

Pero los cambios no se limitan a Halo. Activision también supervisará Rare y World’s Edge. Por su lado, Bethesda tendrá bajo su responsabilidad a Obsidian, con quienes desarrollarán un nuevo proyecto relacionado con Fallout. Playground Games y Turn 10 también se fusionarán para formar un nuevo equipo, encargado de trabajar en otras franquicias, como Forza y Fable. El objetivo principal de la compañía es evitar puestos o estructuras duplicadas y concentrar mejor sus recursos.

Halo de xbox| Crédito: Xbox

¿El adiós a Ninja Theory? Los estudios que tienen un futuro incierto

Para este “reset” de la compañía, el futuro de algunos equipos de trabajo permanece incierto. Si bien Compulsion Games, Double Fine y Undead Labs ya no forman parte de Microsoft, todos lograron conservar sus respectivas propiedades intelectuales y catálogos. No obstante, el caso de Ninja Theory es más complicado. Luego de que las compañías no lograran llegar a un acuerdo para separar el estudio de Microsoft, ahora se está contemplando la posibilidad de cerrar el equipo. La situación es similar con Arkane, cuyas negociaciones para su salida continúan latentes; por lo que ambos estudios cuentan con un desenlace incierto.

De acuerdo con Matt Booty, esta reestructuración aún no llega a su fin, por lo que no queda más que esperar cualquier tipo de novedad al respecto. Mientras tanto, el panorama apunta a una organización mucho más pequeña y concentrada.