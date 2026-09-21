Naruto cumple 27 años: la historia original de Masashi Kishimoto no trataba sobre ninjas

Bien dicen que las cosas muchas veces no salen como se planearon. Aunque en repetidas ocasiones eso funciona en un modo negativo, para Masashi Kishimoto dicha situación le funcionó para concretar una historia que trascendió el interés y el corazón de millones de personas a lo largo del mundo. De esto trataba la idea original de Naruto, quien vio sus primeros esbozos hace casi 30 años.

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¿De qué trataba la historia original de Naruto?

Según lo reportan el VIZ Media y The Economic Times, la idea de Kishimoto se enfocaba en un espíritu zorro y su evolución en un mundo de demonios. Sin embargo, tras los primeros trazos y la conjunción de los conceptos que irían evolucionando, se concretó esa famosa idea de un joven ninja. Pero se entiende que todo se conformó poco a poco.

Hoy todos reconocen a ese personaje colorido (muy contrario y extraño al concepto clásico del ninja), pero dicha idea no era la inicial. Sin embargo, desde su publicación en manga que se logró en el Weekly Shonen Jump, un joven rubio que antes portaba anteojos... se transformó en alguien totalmente reconocible por la banda característica que los personajes usaban en sus frentes.

Masashi Kishimoto fue adaptando su idea original a un universo que le permitiera contar la historia de ninjas, pero transformándolo en algo mucho más profundo. Claramente la acción y la aventura se plasmaría de manera emocionante, aunque todo iba más allá de clanes peleando entre sí… era el trayecto de un joven que tuvo que ganarse su valía en medio de su propia gente.

¿Por qué Naruto es una de las historias más aclamadas de las décadas recientes?

La variedad de contenido en el manga y anime es amplia, sin embargo Naruto no solo retrató de manera distinta el mundo ninja, sino que construyó todo un concepto original con base en este universo muchas veces plasmado. No era un joven peleando y siendo el mejor con base en los combates. Ese niño que comía ramen como loco, vivió el rechazo, la soledad y la búsqueda de aceptación-respeto de los demás.

A 27 años de su lanzamiento (manga), el impacto sigue siendo notorio. Hoy los videojuegos lo homenajean y nuevas generaciones se acercan al concepto ninja desde una visión más que puntual y destacada… la cual empezó con el espíritu zorro que quería plasmar Masashi Kishimoto.