¡Todos amamos a las mascotas! Top de nuestras mascotas de Marvel y DC favoritas
Porque todos necesitamos compañía...
Perros, gatos, tarántulas y aves… Todos (en su mayoría) amamos a las mascotas y nuestra vida no sería igual sin ellas, por eso, aquí te dejamos nuestro top de las más icónicas de los cómics de Marvel y DC.
A lo largo del vasto mundo de grandes historias y diversas adaptaciones, varios superhéroes han tenido mascotas, mismas que con los años se volvieron casi tan famosas como ellos.
Top de las mascotas más icónicas de los cómics
- Krypto, el superperro - Pertenece a Superman y tiene los mismos poderes que él (vuela, superfuerza, visión láser). Es quizá la mascota más famosa de los cómics, sobre todo por su reciente aparición en la película.
- Ace, el Bati-Sabueso - El perro de Batman. Ha tenido varias versiones, pero suele ser un pastor alemán entrenado para ayudar en la lucha contra el crimen, teniendo una personalidad similar a la de su dueño.
- Lockjaw - Mascota de los Inhumanos. Este bulldog gigante con la habilidad de teletransportarse es una de las mascotas que todos quisieramos tener... aunque sabemos lo complicado que sería mantenerlo.
- Redwing - El halcón de Falcon. Esta no es como cualquier mascota, pues se comunicaba telepáticamente con Sam Wilson en los cómics, así como yo con mi perro y tú con tus mascotas... En el MCU lo hicieron dron, pero en los cómics es un ave real.
- Throg (Throg: el sapo del trueno) - Un sapo que empuña una versión miniatura de Mjolnir. Este sapo digno del poder del trueno es parte del universo de Thor y ha sido incluso miembro de los Pet Avengers.
- Cosmo el perro espacial - Este perro cosmonauta soviético con poderes psíquicos y aparece en Guardianes de la Galaxia, el cuál en los últimos años se ha hecho muy popular. Tiene telepatía y telequinesis.
- Dex-Starr - Este gato azul terrestre que se convierte en un Red Lantern y su ira lo convierte en uno de los felinos más temibles de los cómics, por lo cuál siempre es bueno tener cuidado...
¿Qué te pareció este top? ¿Incluirías a tu mascota?