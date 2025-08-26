¡Todos amamos a las mascotas! Top de nuestras mascotas de Marvel y DC favoritas

Perros, gatos, tarántulas y aves… Todos (en su mayoría) amamos a las mascotas y nuestra vida no sería igual sin ellas, por eso, aquí te dejamos nuestro top de las más icónicas de los cómics de Marvel y DC.

A lo largo del vasto mundo de grandes historias y diversas adaptaciones, varios superhéroes han tenido mascotas, mismas que con los años se volvieron casi tan famosas como ellos.

Top de las mascotas más icónicas de los cómics

Krypto, el superperro - Pertenece a Superman y tiene los mismos poderes que él (vuela, superfuerza, visión láser). Es quizá la mascota más famosa de los cómics, sobre todo por su reciente aparición en la película.

Ace, el Bati-Sabueso - El perro de Batman

Lockjaw - Mascota de los Inhumanos. Este bulldog gigante con la habilidad de teletransportarse es una de las mascotas que todos quisieramos tener... aunque sabemos lo complicado que sería mantenerlo.

Redwing - El halcón de Falcon. Esta no es como cualquier mascota, pues se comunicaba telepáticamente con Sam Wilson en los cómics, así como yo con mi perro y tú con tus mascotas... En el MCU lo hicieron dron, pero en los cómics es un ave real.

Throg (Throg: el sapo del trueno) - Un sapo que empuña una versión miniatura de Mjolnir. Este sapo digno del poder del trueno es parte del universo de Thor y ha sido incluso miembro de los Pet Avengers.

Cosmo el perro espacial - Este perro cosmonauta soviético con poderes psíquicos y aparece en Guardianes de la Galaxia, el cuál en los últimos años se ha hecho muy popular. Tiene telepatía y telequinesis.

Dex-Starr - Este gato azul terrestre que se convierte en un Red Lantern y su ira lo convierte en uno de los felinos más temibles de los cómics, por lo cuál siempre es bueno tener cuidado...

¿Qué te pareció este top? ¿Incluirías a tu mascota?