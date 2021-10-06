¿Quiénes son los nuevos agentes de FBI: Los más buscados?

Jesse Lacroix

El equipo es liderado por este agente, es interpretado por Julian McMahon y muestra dos partes de su vida; por un lado muestra una cara dura al enfrentar criminales y organizar las operaciones, por otro tiene su lado paternal al encargarse de su hija tras la reciente muerte de su esposa.

Kenny Crosby

El famoso actor Kellan Lutz, conocido por su papel en Crépusculo, interpreta al agente Kenny Crosby, un veterano militar experto en comunicaciones que tiene problemas de ira; es la mano derecha del agente Lacroix y busca el poder dejarlo como líder del equipo.

Sheryll Barness

Interpretada por Roxy Sternberg, esta agente es una ex detective del Departamento de Policía de Nueva York, que gracias a sus habilidades de investigación y deducción fue ascendida al Departamento Especial de FBI.

Hana Gibson

Keisha Castle-Hughes interpreta a esta analista proveniente de Texas. La auténtica vaquera es una experta en minería de datos e ingeniería social, que aunque es una chica muy joven, tiene una tremenda intuición para saber dónde buscar información en cada caso.

Clinton Skye

Este agente es interpretado por Nathaniel Arcand, el cual es un francotirador experto, además de ser muy bueno con el manejo de la pelea cuerpo a cuerpo que saca al equipo de los apuros o contratiempos con los que lidian.

Disfruta esta temporada de estreno ¡por Azteca 7!