Las 7 películas de terror coreanas que no te dejarán dormir este Halloween

Si pensabas que los coreanos solo eran buenos contando hermosa historia de color de rosa, te informamos que estás en un error. El terror que pueden crear las producciones surcoreanas va más allá de lo que puedes imaginar. Como viene Halloween y sabemos que eres fan del terror, traemos para ti esta selección basada en las calificaciones más altas en Rotten Tomatoes que demuestra que el cine de Corea del Sur domina el arte de lo inquietante, lo emocional y lo brutal.

Las 7 mejores películas de terror coreanas para disfrutar (o sufrir por el terror) este Halloween

Aquí están las 7 películas que solo los más valientes podrán ver sin dormir con la luz encendida.

1. El Lamento (The Wailing, 2016) — 99%

Dirigida por: Na Hong-jin

Protagonistas: Kwak Do-won, Jun Kunimura, Hwang Jung-min, Chun Woo-hee

Sinopsis: En un pequeño pueblo, una serie de asesinatos brutales despiertan la sospecha hacia un misterioso forastero. Lo que parece una investigación criminal se transforma en una pesadilla demoníaca que arrastra a todos hacia la locura.

2. Tren a Busan (Train to Busan, 2016) — 95%

Dirigida por: Yeon Sang-ho

Protagonistas: Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok, Choi Woo-sik

Sinopsis: Un padre y su hija suben a un tren rumbo a Busan, sin saber que a bordo viaja un virus que convierte a los pasajeros en zombis sedientos de sangre.

No me puedo creer que “Train to Busan (2016)” costara solo 8,5 millones de dólares… Increíble👌 pic.twitter.com/cqF82Z6m7N — Cinefilia Cult (@cinefiliacult) August 22, 2024

3. El Anfitrión (The Host, 2006) — 93%

Dirigida por: Bong Joon-ho

Protagonistas: Song Kang-ho, Byun Hee-bong, Park Hae-il, Bae Doo-na

Sinopsis: Una criatura mutante emerge del río Han tras un vertido químico y secuestra a una niña. Su familia se embarca en una lucha desesperada por rescatarla.

Día 7 Aliens/Criaturas: The Host (2006)

El cine es TOTAL y el bicho es hermoso y terrorífico. Tiene mucho drama como buena peli asiática, el protagonista es completamente imperfecto y se manda mil cagadas pero lo terminas queriendo. La pibita es una reina #31pedacitosdeterror 🎃 pic.twitter.com/EPimv8cclp — Carlita💀 (@Pedacitosterror) October 8, 2025

4. ¡Salvemos el planeta verde! (Save the Green Planet!, 2003) — 88%

Dirigida por: Jang Joon-hwan

Protagonistas: Shin Ha-kyun, Baek Yun-shik, Hwang Jeong-min, Lee Jae-yong

Sinopsis: Un hombre convencido de que los extraterrestres planean destruir la Tierra secuestra a un ejecutivo… y lo tortura para obtener la verdad.

5. Tres… Extremos (Three… Extremes, 2005) — 85%

Dirigido por: Fruit Chan, Takashi Miike, Park Chan-wook

Protagonistas: Lee Byung-hun, Kang Hye-jung, Yum Jung-ah, Mitsuru Akaboshi

Sinopsis: Tres historias cortas dirigidas por los grandes maestros del terror asiático. Cada una explora los límites de lo grotesco, lo psicológico y lo moral.

25) THREE... EXTREMES (2004) de Fruit Chan, Park Chan-wook, Takashi Miike



Tres historias orientales y tres formas diferentes de narrar la tradición oriental con quilibrada balanza entre lo existencial, onírico, paródico y gore pic.twitter.com/X32pCr1lHP — Boris (@boris_1992) October 20, 2025

6. Un cuento de dos hermanas (A Tale of Two Sisters, 2003) — 86%

Dirigida por: Kim Jee-woon

Protagonistas: Yum Jung-ah, Kim Kap-soo, Moon Geun-young, Lim Soo-jung

Sinopsis: Dos hermanas regresan a casa tras un tiempo en un hospital psiquiátrico… pero lo que las espera entre esas paredes es algo más que su madrastra.

7. Vi al diablo (I Saw the Devil, 2010) — 83%

Dirigida por: Kim Jee-woon

Protagonistas: Lee Byung-hun, Choi Min-sik, Jeon Gook-hwan, Chun Ho-jin

Sinopsis: Un agente secreto jura vengar el asesinato de su prometida cazando, torturando y soltando repetidamente a su verdugo.

Prepárate para sentir el terror con esta selección

Ahora ya lo sabes, Halloween es la excusa perfecta para disfrutar de estas siete joyas del cine coreano. Eso sí, te volvemos a advertir que debes estar preparado, pues son las más perturbadoras, emocionantes y emocionalmente devastadoras del género.

