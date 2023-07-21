26 años de One Piece y sigue siendo muy adictiva, ¿por qué lo es?

Han pasado 24 años desde que el primer capítulo del anime One Piece fue emitido en televisión, para ser exactos eso ocurrió el 20 de octubre de 1999, fecha que corresponde a la primera emisión de One Piece en la televisión japonesa, 26 años desde que salió el primer tomo del manga, y 17 años desde que el anime llegó a la televisión mexicana.

Y es que este mítico anime cuenta con una historia bastante amplia que contar, desde los inicios del manga hasta lo que tenía planeado su autor Eiichirō Oda, así que prepárate para conocer los datos más curiosos sobre este anime y así poder disfrutar a lo grande del One Piece Day.

One Piece cuenta con varios récords mundiales

Es bien sabido tanto para personas que siguen el manga como para los que no que One Piece es una de las historias japonesas con mayor extensión y su consumo es muy amplio alrededor de todo el mundo, y es por eso que en el 2014 consiguió el Récord Guinness bajo el título "obra de cómic con mayor número de copias publicadas de la misma serie por un solo autor", pues para ese año ya había vendido alrededor de 320,866,000 ejemplares vendidos desde que salió el manga en el 97.

Pero si crees que ese es su único récord pues estás equivocado, ya que en el 2021 la editorial que se encarga de publicar el manga anunció que One Piece rompió números al ser el primer manga con más de 500 millones de copas en todo el mundo.

En teoría One Piece iba a durar solo 5 años

¡Así es! para este punto del universo de Luffy sabemos que una historia desarrollada en apenas 5 años habría sido un crímen, pues el desarrollo de cada uno de los personajes y el cuidado que Eiichirō Oda le ha dado a esta historia no habría sido concebible en tan poquito tiempo. Pero en un inicio el mangaka Oda pensó que el desarrollo de One Piece iba a durar solo 5 años, aunque en una entrevista declaró que ya tenía pensado cómo iba a ser el arco final de esta historia llena de batallas y aventuras.

¿Los piratas de One Piece son reales?

Eiichirō Oda se inspira en personas reales para diseñar varios de sus personajes, algo que por ejemplo sucedió con el villano Enel que sí, sé que tal vez ya lo habías pensado pero ahora te lo confirmo, está inspirado en la imagen del rapero Eminem. Pero algunos de los otros personajes sí están inspirados en piratas que existieron realmente, como Gol D. Roger que está inspirado en el británico pirata John Jack Rackham.

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Zoro no iba a estar de lado de Luffy

¡¿Quéééé?!, sé que es una noticia que te puede sorprender pues Zoro es el primer personaje en aceptar unirse a la tripulación de Luffy en búsqueda del One Piece, sin embargo Oda tenía pensado hacer de Zoro parte de los Piratas de Buggy, específicamente siendo el guardaespaldas de Buggy el Payaso Estrella, ¿te imaginas a Zoro siendo parte de ese bando?

One Piece no se iba a llamar así originalmente

Todavía no salía el manga a la luz, era 1996 y Eiichirō Oda trabajaba como artista asistente, sin embargo fue en ese entonces cuando creó una historia a la que llamó Romance Dawn, en donde presentaba a Luffy queriendo convertirse el rey de los piratas, pero con el paso del tiempo este título se convirtió en el primer capítulo de One Piece, un año después.

Nami no iba a ser como la conocemos

El diseño inicial de los personajes en muchas ocasiones es muy diferente a como finalmente terminan apareciendo en mangas o animes, y ese es el caso de la querida Nami, quien en un inicio estaba pensada como una mujer con partes cyborg, como su brazo o su pierna, y que a parte manejaría una enorme hacha como arma principal, ¿te la imaginas?

One Piece tiene inspiraciones literarias

Eiichirō Oda no solamente obtuvo inspiración de los mangas y animes que consumió siendo un niño, sino que también se vio muy inspirado a partir de la literatura, tal es el caso de la creación de la prisión Impel Down o la Gran Prisión Submarina, la cual cuenta con varios niveles en donde entre más bajo vaya el criminal más peligroso es, ¿te suena un poco la premisa? Pues sí, se trata de la Divina Comedia de Dante Alighieri con sus 9 círculos del infierno.

El villano Donquixote Doflamingo tiene ciertas conexiones con la gran novela hispana El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y Sabo, el amigo/hermano de Luffy y Ace, viste el característico sombrero y saco del personaje Artful Dodger, de la clásica obra Oliver Twist de Charles Dickens.

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