Oscar 2020: Eiza Gonzalez y el sexy vestido que usó en el after party de los premios de la Academia.

Eiza González captó la atención de todos los asistentes al after party de los premios Oscar, al lucir un sexy vestido dorado con el que lució cuerpazo.

La mexicana fue una de las invitadas a la fiesta que, como todos los años, ofrece Vanity Fair después de la ceremonia de entrega de los premios de la Academia.

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La actriz se valió de un sencillo, pero sumamente sensual, modelo de la marca inglesa Galvan London, una suerte de slip dress con cuello halter en un color dorado que remitió a todos a la codiciada estatuilla de la noche.

Con este look, la protagonista de Baby Driver acertó para colarse entre las mejores vestidas del after party de los premios Oscar 2020, al que también asistieron algunos de los nominados, ganadores y otras celebridades.

Eiza completó su look con unas sandalias de tacón y un sobrio recogido de moño bajo, maquillaje con un delicado delineado cat eye y con un solo brazalete de flores blancas y doradas, que combinó con unos aretes del mismo color que su impresionante vestido y un anillo de piedra dorada.

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