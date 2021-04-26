Glenn Close es llamada el “Cruz Azul de los Oscar” tras nueva derrota.

Glenn Close es sinónimo de talento, brillo y perfección en el séptimo arte; sin embargo, su trabajo no ha sido reconocido por la Academia en los Oscar.

Por octava vez, la histriona fue nominada en la categoría de Mejor Actriz. En el pronóstico, todo indicaba que al fin iba a ser premiada con la estatuilla dorada; no obstante, perdió de nuevo.

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La ganadora fue la coreana Youn Yuh-jung, quien agradeció al público y expresó su reconocimiento para sus colegas que estuvieron nominadas en la misma categoría.

Glenn Close es comparada con el Cruz Azul por sus derrotas

Las redes sociales reaccionaron a este premio, principalmente con la derrota de Glenn Close, quien fue comparada con el Cruz Azul, equipo que en los últimos 24 años no ha podido ser campeón de Liga y por ende ha perdido muchas finales.

Más que burlas y memes, los usuarios de las plataformas digitales lamentaron que la histriona no obtuviera el galardón que consolidaría, aún más, su fructífera carrera en el cine.

Glen Close le va al cruz azul o que pedo? — Garabu Gus (Pero como una de las awitas de Soul) (@Gusgux) April 26, 2021

Que hace falta para que le den un #Oscars a Glenn Close de una buena vez??? pic.twitter.com/QKokbuexJl — Joaquín pero no Phoenix (@pizza4ever5) April 26, 2021