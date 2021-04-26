Ríete con los mejores memes de la alfombra roja del Oscar 2021.
Todo tipo de reacciones se desencadenaron en las redes sociales con la entrega número 93 de los premios de la Academia.
En la entrega número 93 del Oscar, no pudieron faltar los tradicionales memes en las redes sociales, mismos que destacaron lo más importante que se vivió en la alfombra roja.
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Y es que fuimos testigos de una entrega atípica por la pandemia de Covid-19 que prevalece en el mundo, lo cual llevó a la Academia a crear una ceremonia con pocos asistentes y un ambiente tranquilo y pacífico con el fin de respetar las medidas sanitarias.
Por ello, en las plataformas digitales todo el mundo se manifestó con mensajes para sus actores favoritos, sus predicciones y los memes que reflejan sus sentimientos y emociones con la noche más importante para el cine.
RIZ AHMED llega a la alfombra roja, yo inmediatamente.#Oscars pic.twitter.com/ZvOi9p5Xag— Me Gusta el Cine (@Megusta_elcine) April 25, 2021
#Oscars— Messianico🐐😷 (@MESS10NICO) April 25, 2021
Yo anotando serie/película ganadora para verla pic.twitter.com/tLeWajRyh4
Presiento que esto va a ser un meme. #Oscars pic.twitter.com/EfhUXTdg33— Bea (@Beaddin) April 26, 2021
Riz Ahmed anunciando el ganador de mejor mezcla de sonido xd#Oscar2021 #Oscars pic.twitter.com/nclDeQoqlR— Iamjovahnwhoisjovahn (@JovJovahn) April 26, 2021
Viola Davis simulando que toma un trago fue una de las imágenes que se robó la atención de las cámaras presentes en la gala. Y es que la actriz que compite por una de las estatuillas, rápidamente se colocó entre las tendencias de Twitter. ¿Ganará el reconocimiento de la Academia?
Los oufits que decidieron usar los famosos y famosas tampoco quedaron de lado, ya que algunos se llevaron los aplausos del respetable, mientras que otros fueron rotundamente reprobados.
Todos somos Viola Davis 🍷🤣#Oscarspic.twitter.com/X5TELNQhNQ— Romi (@rocmimans) April 26, 2021
Cuando pase la cuarentena y tengamos que volver a la oficina... #Oscars pic.twitter.com/IRi6f1zKAN— Mali 🏠 (@malivqz) April 26, 2021
Zendaya en la alfombra roja en un vestido de Valentino. #oscars pic.twitter.com/90zNUwyyPK— Palomita de maíz (@palomitadmaiz_) April 25, 2021
Yo, cuando vi a Don Sergio en la alfombra roja en los #Oscars2021#Oscars #AgenteTopo #redcarpetfashion pic.twitter.com/O9sNPxxASG— Acido Barbiturico (@acidbarbiturico) April 26, 2021
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