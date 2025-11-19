Oscar Isaac, el actor guatemalteco que conquista Hollywood con su talento

Oscar Isaac Hernández Estrada, nacido el 9 de marzo de 1979 en Guatemala, tiene actualmente 46 años y es uno de los actores latinos más reconocidos en Hollywood. Hijo de María Eugenia Estrada y Oscar Gonzalo Hernández Cano, mantiene una sólida relación con la directora Elvira Lind, con quien está casado desde 2017 y tiene dos hijos.

Inicios y formación artística

Aunque hoy brilla en producciones como “Ex Machina” (2014), “Balada de un Hombre Común” (2013) y “El Año más Violento” (2014), sus orígenes fueron humildes. De madre guatemalteca y padre cubano, con ascendencia francesa por parte de su abuelo materno, Isaac se trasladó a Estados Unidos siendo apenas un bebé.

Desde los 12 años mostró su pasión por la música, tocando la guitarra y formando parte de bandas de punk, entre ellas The Blinking Underdogs, donde fue vocalista. Más tarde decidió dedicarse a la actuación y estudió en la prestigiosa escuela Juilliard de Nueva York, graduándose en 2006. Allí entabló una amistad cercana con la actriz Jessica Chastain. Antes de dedicarse al arte, trabajó como auxiliar de enfermería en el hospital donde su padre ejercía como médico.

Fanático de los cómics y salto a la fama

Desde pequeño fue coleccionista de la saga X-Men, sueño que se materializó cuando interpretó al villano principal en “X-Men: Apocalipsis” (2016). Su carrera internacional se consolidó con su papel de Poe Dameron en “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” (2015), un rol que lo convirtió en referente de la saga galáctica.

Colaboraciones memorables

En 2013 protagonizó “A Propósito” de Llewyn Davis, dirigida por los hermanos Coen, experiencia que calificó como "la mejor experiencia de mi vida. Son muy generosos, no solo con su tiempo, sino también con las historias sobre las personas con las que han trabajado y los artistas que admiran. Fue un proceso increíble y muy gratificante, a pesar de que el material es bastante denso”.

Su versatilidad lo ha llevado a trabajar en proyectos de gran densidad dramática y a ser considerado uno de los actores más completos de su generación.

Vida personal y legado familiar

En 2017 enfrentó la pérdida de su madre, experiencia que inspiró un emotivo extracto incluido en el documental “Rey Hamlet”, dirigido por su esposa.

“Todo vuelve al océano. El océano se lo lleva todo. Lo único que no se lleva es el amor. El amor nunca se apaga”, recita Isaac, traduciendo las palabras de su madre.

Oscar Isaac y Guillermo del Toro

Actualmente, el actor guatemalteco triunfa junto al director mexicano Guillermo del Toro, interpretando a Víctor Frankenstein en la nueva película del cineasta. Una dupla que promete marcar un nuevo capítulo en la historia del cine contemporáneo.