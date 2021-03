Conoce las mejores presentaciones musicales durante la noche de gala de los premios Oscar.

A unos días de la gala del Oscar, en donde la Academia de Cine de Estados Unidos reconoce a lo mejor del séptimo arte, recordamos las mejores voces de grandes intérpretes, cuyas presentaciones hicieron que el evento se convirtiera en algo inolvidable.

Natalia Lafourcade y Gael García

El año pasado, los mexicanos se presentaron en el famoso escenario para interpretar el tema Remember me, de la banda sonora Coco, película inspirada en el Día de Muertos.

Remember me (Recuérdame) - Coco, Oscars 2018 | Natalia Lafourcade, Gael García Bernal, Miguel

Michael Jackson

Fue en el año 1973 cuando el rey del pop fue ovacionado por su participación con el tema Ben que se desprendió de la cinta homónima del director Phil Karlson. Su presentación se convirtió en la más popular.

Madonna

El glamour de la Reina del Pop se hizo presente en 1991 cuando interpretó el tema Sooner or Later de la cinta Dick Tracy del director Warren Beatty.

Bruce Springsteen

El cantante se presentó en el año 1994 con la canción Streets of Philadelphia que ganó el premio a Mejor Canción Original por la cinta Philadelphia que estelarizaron Tom Hanks y Denzel Washington.

Mariah Carey y Whitney Houston

Uno de los mejores momentos es cuando interpretaron When you believe, tema escrito y compuesto por Stephen Schwartz para la película animada El príncipe de Egipto. La canción ganó el Oscar a la mejor canción original en 1998.

Adele

La imponente voz de Adele llegó al Teatro Dolby para interpretar el tema Skyfall, ganador como mejor tema original que se incluyó en la cinta James Bond en 2013.

Maroon 5

La agrupación llevó uno de los momentos más románticos al interpretar el tema de la cinta Begin Again, cinta protagonizada por James Corden, Mark Ruffalo y Keira Knightley.

Adam Levine & Maroon 5 Oscars Performance LIVE

Lady Gaga

En el año 2015, Lady Gaga realizó un homenaje a la cinta ‘La novicia rebelde’ con motivo de su 50 aniversario.

Este año, el número musical de Lady Gaga es uno de los más esperados, además de que es la favorita para llevarse el Oscar a la Mejor Canción, por su tema Shallow, de la banda sonora de A Star is Born.