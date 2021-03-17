Premios Oscar: La lista de nominados y ganadores mexicanos que hicieron historia en la entrega de estatuillas.

La entrega número 93 de los Premios Oscar tiene preparadas grandes sorpresas para millones de cinéfilos. El próximo domingo 25 de abril seremos testigos de la entrega de galardones más codiciada en la industria del entretenimiento.

Debemos recordar que el talento mexicano también se ha hecho presente a lo largo de la prestigiada premiación. Directores, actrices, productores y hasta diseñadoras de vestuario han representado con orgullo a todo México.

Este año no fue la excepción, pues tres talentosos mexicanos se ganaron una nominación en la categoría ‘Mejor Sonido’. Nos referimos a Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, quienes participaron en el filme ‘Sound Of Metal’.

Estos mexicanos podrían levantar la estatuilla dorada y hacernos vibrar en un momento de la vida donde continúa el confinamiento y las medidas sanitarias debido a la pandemia de Covid-19.

El 2020 tampoco fue la excepción, pues dos poderosos mexicanos representaron a México. Nos referimos a Rodrigo Prieto y Mayes C. Rube, pues el primero fue nominado a ‘Mejor Fotografía’ por ‘El irlandés’ y la segunda en ‘Mejor Diseño de Vestuario’ por ‘Jojo Rabbit’.

Definitivamente, no podemos olvidar la entrega de Premios Oscar de 2019, donde maravillosos y talentosos mexicanos salieron victoriosos en sus nominaciones.

Y es que, Alfonso Cuarón levantó dos estatuillas doradas en las categorías ‘Mejor Director’ y ‘Mejor Fotografía’, enalteciendo el infinito talento que existe en México.

El capitalino también se llevó otras dos nominaciones que desafortunadamente no ganó. Nos referimos a ‘Mejor Guion Original’ y ‘Mejor Película’, categorías que quedaron en manos de Nick Vallelonga y Jim Burke.

Fue en el 2019, cuando Yalitza Aparicio también se llevó una nominación a ‘Mejor Actriz’ y Marina de Tavira se llevó otra en ‘Mejor Actriz de Reparto’.

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Estas películas, directores y personalidades de la industria cinematográfica hicieron historia

Los últimos años han sido favorecedores para el talento mexicano, pues creativas personalidades han ganado categorías o también han obtenido importantes nominaciones.

Te compartimos la lista de reconocidas figuras de la industria cinematográfica que han marcado un antes y después en el ámbito creativo.

2018

Mejor película: Guillermo del Toro por 'La Forma del Agua' - Ganador

Mejor director: Guillermo del Toro por 'La Forma del Agua' - Ganador

Mejor guion original: Guillermo del Toro por 'La Forma del Agua'

2017

Mejor fotografía: Rodrigo Prieto por 'Silence'

2016

Mejor película: Alejandro González Iñárritu por 'El Renacido'

Mejor director: Alejandro González Iñárritu por 'El Renacido' - Ganador

Mejor fotografía: Emmanuel Lubezki por 'El Renacido' - Ganador

Mejor edición de sonido: Martín Hernández por 'El Renacido'

2015

Mejor película: Alejandro González Iñárritu por 'Birdman' - Ganador

Mejor director: Alejandro González Iñárritu por 'Birdman' - Ganador

Mejor fotografía: Emmanuel Lubezki por 'Birdman' - Ganador

Mejor guion original: Alejandro González Iñárritu por 'Birdman' - Ganador

Mejor edición de sonido: Martín Hernández por 'Birdman'

Mejor cortometraje documental: Gabriel Serra Arguello por 'La Parka'

2014

Mejor película: Alfonso Cuarón por 'Gravedad'

Mejor director: Alfonso Cuarón por 'Gravedad' - Ganador

Mejor fotografía: Emmanuel Lubezki por 'Gravedad' - Ganador

Mejor edición: Alfonso Cuarón por 'Gravedad' Ganador

2013

Mejor mezcla de sonido: José Antonio García por 'Argo'

2012

Mejor actor: Demián Bichir por 'A Better Life'

Mejor fotografía: Emmanuel Lubezki por 'The Tree of Life'

2011

Mejor película extranjera: Alejandro González Iñárritu por 'Biutiful'

2007

Mejor película: Alejandro González Iñárritu por 'Babel'

Mejor director: Alejandro González Iñárritu por 'Babel'

Mejor actriz de reparto: Adriana Barraza por 'Babel'

Mejor guion original: Guillermo Arriaga por 'Babel'

Mejor película extranjera: Guillermo del Toro por 'El laberinto del Fauno'

Mejor diseño de producción: Eugenio Caballero por 'El laberinto del fauno' - Ganador

Mejor fotografía: Guillermo Navarro por 'El laberinto del fauno' - Ganador

Mejor guion original: Guillermo del Toro por 'El laberinto del fauno'

Mejor fotografía: Emmanuel Lubezki por 'Children of Men'

Mejor edición: Alfonso Cuarón y Alex Rodríguez por 'Children of Men'

Mejor guion adaptado: Alfonso Cuarón por 'Children of Men'

Mejor mezcla de sonido: Fernando Cámara por 'Apocalypto'

2003

Mejor actriz: Salma Hayek por 'Frida'

Mejor maquillaje: Beatrice de Alba por 'Frida' - Ganadora

Mejor diseño de producción: Felipe Fernández del Paso y Hania Robledo por 'Frida'

Mejor maquillaje: Beatrice de Alba (compartido con John E. Jackson) por 'Frida' - Ganadora

Mejor película extranjera: Carlos Carrera por 'El crimen del padre Amaro'

Mejor guion original: Alfonso Cuarón y Carlos Cuarón por 'Y tu mamá también'

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