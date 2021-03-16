Los personajes más emblemáticos de Robert De Niro que han hecho historia en la pantalla grande.

Robert De Niro es uno de los veteranos actores con más historia, respeto y admiración de Hollywood. Quizá el secreto de su talento es que nació en una familia de artistas de ascendencia italiana y desde niño se involucró en el teatro.

Se trata de un actor camaleónico capaz de hacer creíble cualquier papel en cualquier género, desde el drama hasta la comedia, pero su credibilidad en los personajes de mafioso es inigualable.

Aquí recordamos algunas de las interpretaciones más memorables que nos ha regalado en la gran pantalla.

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'Malas calles' (1973)

La primera de sus nueve colaboraciones con Martin Scorsese sucede en el universo de la mafia de Nueva York. De Niro era Johnny Boy, el amigo de Harvey Keitel, un joven italoamericano y devoto católico que trataba de protegerle, pero tamabién entrar al crimen organizado.

'El padrino II' (1974)

Esta cinta lo llevó a ganar un Oscar en la categoría de mejor actor de reparto por meterse en la piel de Don Vito Corleone en la segunda parte de la icónica trilogía, de Francis Ford Coppola.

'Taxi driver' (1976)

De Niro también dio vida a Travis Bickle, un excombatiente de la Guerra de Vietnam que, debido a su insomnio, se mete a trabajar de taxista en Nueva York. Este film dirigido por Scorsese le valió una nominación al Oscar como mejor actor.

'Los intocables de Eliot Ness' (1987)

Como muestra de profesionalismo, para dar credibilidad al personaje, engordó 15 kilos y se rasuró para que su look fuera similar al del sanguinario gángster. Bajo la dirección de Brian de Palma compuso un irreconocible y violento Al Capone, amo absoluto del crimen organizado de Chicago en los años 30.

'Una terapia peligrosa' (1999)

En esta emblemática cinta Robert, se encuentra al servicio de Harold Ramis, un mafioso de Nueva York que sufre una aguda crisis de ansiedad y contrata los servicios de un psiquiatra con el rostro de Billy Crystal que debe estar disponible todo el tiempo.

'Los padres de ella'(2000)

En este largometraje, el actor da vida a un estricto padre y exempleado de la CIA que se encarga de hacer la vida imposible a la pareja de su hija. El personaje de Greg Focker le volvió a colocar en la lista de los cinco nominados al Globo de Oro en la categoría de mejor actor de comedia.

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